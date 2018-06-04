ارجاء الفصل في مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الى الدورة المقبلة (بوحجة)

وأوضح السيد بوحجة, في اجابة له على انشغال طرحه النائب عن حركة تجمع الجزائر (تاج), مصطفى نواسة, عن مصير مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الذي تقرر الاسبوع الماضي تأجيل التصويت عليه, أنه تم "ارجاء الفصل فيه الى ما بعد عطلة الصيف".
وأضاف قائلا: "الى غاية الفصل في مشروع هذا القانون, سيبقى النظام الحالي ساري المفعول وسيتم تجديد هياكل المجلس طبقا لأحكامه".
وكشف السيد بوحجة عن عقد لقاءات تشاورية مع الكتل البرلمانية الى غاية "ايجاد صيغة توافقية" حول نص هذا المشروع الذي أثار الجدل أثناء جلسات المناقشة, سيما بخصوص الاحكام المتعلقة بفرض العقوبات على النواب في حالة الغياب المتكررة عن الجلسات.
وبعد تذكيره أن التعديلات المقترحة من قبل المجموعات البرلمانية تتمحور أساسا حول "ست نقاط" منها تلك المتعلقة بإلغاء الطابع العقابي وتوسيع صلاحيات المعارضة البرلمانية, نفى السيد بوحجة أن تكون هناك "ارتجالية أو تسرع في اعداد وثيقة مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي".
وأكد بهذا الخصوص أن الوثيقة "تم اعدادها في العهدة (البرلمانية) الماضية مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الدستورية الجديدة وملاحظات المجلس الدستوري وكذا النظام الداخلي لمجلس الامة".