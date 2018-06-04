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الفيديو المسيء لرموز الدولة الجزائرية: رسالة سفير الاتحاد الأوروبي "ليست جوابا" على موضوع الاستدعاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 حزيران/يونيو 2018 16:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
الفيديو المسيء لرموز الدولة الجزائرية: رسالة سفير الاتحاد الأوروبي &quot;ليست جوابا&quot; على موضوع الاستدعاء

الجزائر - أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية يوم الاثنين أن الرسالة التي نشرها سفير الاتحاد الأوروبي, جون اورورك, على حسابه  في "تويتر" بعد استدعائه لوزارة الشؤون الخارجية على إثر بث فيديو مسيئ لرموز  الدولة الجزائرية ببروكسل "لا تلزم إلا شخصه" و هي "ليست جوابا على موضوع  استدعائه".

وأوضح السيد عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح لوأج أنه "تم استدعاء سفير  الاتحاد الاوروبي بالجزائر لوزارة الشؤون الخارجية حيث تم ابلاغه استنكار  واستياء السلطات الجزائرية لاستعمال فضاءات ووسائل الاتحاد الاوروبي لغرض  الدعاية واستغلال رموزه للمساس بمؤسسات الدولة الجزائرية".

 

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وأضاف الناطق باسم الخارجية الجزائرية يقول "بالنسبة لنا, إن تغريدة السيد  اورورك لا تلزم إلا شخصه وأنه ردا على إجراء رسمي ننتظر جوابا رسميا طبقا  للأعراف والممارسات الديبلوماسية المكرسة".

وأشار إلى أن "هذه التغريدة البعيدة تماما عما ينتظره الطرف الجزائري ليست  جوابا على موضوع استدعائه المتمثل أساسا في طلب توضيحات بشأن استغلال السيدة  لوفافر لشعار الاتحاد الاوروبي والوسائل الموضوعة تحت تصرف لوسائل الاعلام  للتهجم على الجزائر ورموزها ومؤسساتها في حين يفترض أن تكون هذه الوسائل مخصصا  حصريا لتغطية نشاطات المؤسسات الأوروبية".

وخلص الناطق باسم الوزارة الى القول "نحن إذن في انتظار رد على التساؤلات  التي طرحها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لدى استدعاء السيد أوروك".

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الفيديو المسيء لرموز الدولة الجزائرية: رسالة سفير الاتحاد الأوروبي "ليست جوابا" على موضوع الاستدعاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 حزيران/يونيو 2018 16:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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