الفيديو المسيء لرموز الدولة الجزائرية: رسالة سفير الاتحاد الأوروبي "ليست جوابا" على موضوع الاستدعاء

وأوضح السيد عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح لوأج أنه "تم استدعاء سفير الاتحاد الاوروبي بالجزائر لوزارة الشؤون الخارجية حيث تم ابلاغه استنكار واستياء السلطات الجزائرية لاستعمال فضاءات ووسائل الاتحاد الاوروبي لغرض الدعاية واستغلال رموزه للمساس بمؤسسات الدولة الجزائرية".
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وأضاف الناطق باسم الخارجية الجزائرية يقول "بالنسبة لنا, إن تغريدة السيد اورورك لا تلزم إلا شخصه وأنه ردا على إجراء رسمي ننتظر جوابا رسميا طبقا للأعراف والممارسات الديبلوماسية المكرسة".
وأشار إلى أن "هذه التغريدة البعيدة تماما عما ينتظره الطرف الجزائري ليست جوابا على موضوع استدعائه المتمثل أساسا في طلب توضيحات بشأن استغلال السيدة لوفافر لشعار الاتحاد الاوروبي والوسائل الموضوعة تحت تصرف لوسائل الاعلام للتهجم على الجزائر ورموزها ومؤسساتها في حين يفترض أن تكون هذه الوسائل مخصصا حصريا لتغطية نشاطات المؤسسات الأوروبية".
وخلص الناطق باسم الوزارة الى القول "نحن إذن في انتظار رد على التساؤلات التي طرحها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لدى استدعاء السيد أوروك".