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مسابقة جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم تنطلق الثلاثاء بمشاركة 53 دولة

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 حزيران/يونيو 2018 15:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
مسابقة جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم تنطلق الثلاثاء بمشاركة 53 دولة صورة أرشيف

الجزائر - تنطلق يوم الثلاثاء بقصر المعارض بالصنوبر  البحري (الجزائر العاصمة) فعاليات مسابقة الطبعة ال15 لجائزة الجزائر الدولية  لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره, حسب ما علم لدى وزارة الشؤون الدينية و  الاوقاف التي تشرف على تنظيم هذه المسابقة الدولية.

و تشارك ازيد من 53 دولة من العالم الاسلامي والجاليات المسلمة بالدول  الغربية في فعاليات هذه المسابقة التي تدوم من  05 و11 يونيو الجاري.

و تنظم بالموازاة مع هذه الجائزة المسابقة الوطنية التشجيعية الخاصة  بصغار حفظة القرآن و هي موجهة للأطفال الذين لا يتعدى سنهم ال15 سنة.

 

 

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وستختتم هذه المسابقة التي تنظم كل سنة تحت الرعاية السامية لرئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الحفل التكريمي الذي سيقام ليلة 27 من شهر  رمضان المبارك بمناسبة احياء ليلة القدر حيث سيتم توزيع الجوائز على الفائزين.

وللتذكير تم رصد جوائز مادية وتشجيعية معتبرة للفائزين الاوائل في هذه  المسابقة الدولية التي سيتنافس فيها حفظة كتاب الله لذين تقل أعمارهم عن 25  سنة. كما تم رصد ايضا جوائز تشجيعية  للفائزين في المسابقة الوطنية الخاصة  بصغار حفظة القرآن الكريم لا تقل عن مبلغ 200 ألف دج.

يذكر أن جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي  تنظم باستمرار منذ سنة 2003 تعد تقليدا يتنافس من خلاله حفظة القرآن من مختلف  البلدان الاسلامية عبر العالم , كما تعكس الاهتمام الذي توليه الجزائر لكتاب  الله وتمسك الشعب الجزائري بالقرآن الكريم وبحسن تلاوته.

آخر تعديل على الإثنين, 04 حزيران/يونيو 2018 16:06
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مسابقة جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم تنطلق الثلاثاء بمشاركة 53 دولة
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 حزيران/يونيو 2018 15:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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