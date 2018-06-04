دول منتجة للبترول: بعض المشاكل الجيو سياسية تلقى الحلول و الأسعار مستقرة

و قلل الوزير في مؤتمر صحفي نشطه بتيبازة على هامش زيارة عمل للولاية من مخاوف أثيرت حول انهيار أسعار البترول بفعل احتمال تقديم كل من روسيا و السعودية لاقتراح رفع سقف الإنتاج المتفق عليه داخل المنظمة العالمية للبلدان المصدرة للنفط "أوبيك" خلال الاجتماع المزمع عقده يوم 22 يونيو القادم.
و قال الوزير بأن "هناك مشاكل جيو سياسية ببعض المناطق المنتجة للبترول و تلقى الحلول" مبرزا أنه "لا يوجد مشكل على الأسعار التي تتراوح ما بين 75 و 80 دولار و هناك اتفاق أبرم ما بين الدول الأعضاء شهر سبتمبر 2016 يقضي بخفض الانتاج ب1 مليون و800 ألف برميل يوميا و يبقى ساري المفعول إلى غاية نهاية السنة الجارية".
و أضاف السيد قيتوني أن هناك 23 دولة عضو في منظمة أوبيك و تعمل حاليا اللجان و اللجان الفرعية على مستوى منظمة أوبيك للتحضير للاجتماع المزمع عقده يوم 22 يونيو دون إعطاء المزيد من التفاصيل.