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دول منتجة للبترول: بعض المشاكل الجيو سياسية تلقى الحلول و الأسعار مستقرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 حزيران/يونيو 2018 15:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

تيبازة - قال وزير الطاقة, مصطفى قيتوني, يوم الاثتين من  تيبازة أن بعض المشاكل الجيو سياسية بالمناطق المنتجة للبترول تلقى الحلول  بصفة عادية و لا تؤثر على أسعار البترول التي تتراوح ما بين 75 و 80 دولار  للبرميل.

و قلل الوزير في مؤتمر صحفي نشطه بتيبازة على هامش زيارة عمل للولاية من  مخاوف أثيرت حول انهيار أسعار البترول بفعل احتمال تقديم كل من روسيا و  السعودية لاقتراح رفع سقف الإنتاج المتفق عليه داخل المنظمة العالمية للبلدان  المصدرة للنفط "أوبيك" خلال الاجتماع المزمع عقده يوم 22 يونيو القادم.

و قال الوزير بأن "هناك مشاكل جيو سياسية ببعض المناطق المنتجة للبترول و  تلقى الحلول" مبرزا أنه "لا يوجد مشكل على الأسعار التي تتراوح ما بين 75 و 80  دولار و هناك اتفاق أبرم ما بين الدول الأعضاء شهر سبتمبر 2016 يقضي بخفض  الانتاج ب1 مليون و800 ألف برميل يوميا و يبقى ساري المفعول إلى غاية نهاية  السنة الجارية".

و أضاف السيد قيتوني أن هناك 23 دولة عضو في منظمة أوبيك و تعمل حاليا اللجان  و اللجان الفرعية على مستوى منظمة أوبيك للتحضير للاجتماع المزمع عقده يوم 22  يونيو دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

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دول منتجة للبترول: بعض المشاكل الجيو سياسية تلقى الحلول و الأسعار مستقرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 حزيران/يونيو 2018 15:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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