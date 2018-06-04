دول منتجة للبترول: بعض المشاكل الجيو سياسية تلقى الحلول و الأسعار مستقرة

إلغاء منحتي التقاعد و الوفاة لعمال المؤسسات الولائية: لقاء بعد العيد بين والي الجزائر والشركاء الاجتماعيين -

مسابقة جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم تنطلق الثلاثاء بمشاركة 53 دولة -

غاز: التوقيع على عقد بين سوناطراك و ثلاثة مؤسسات أجنبية -

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري -

ميلة: شربة المرمز ...طبق تقليدي صحي لا يغيب عن موائد رمضان بني عفاق -

أدرار: وضع حيز الخدمة أربعة مسابح جوارية لفائدة شباب الولاية تحسبا لموسم الصيف -

الكرة الطائرة/ نهائي كأس الجزائر (رجال): المجمع البترولي يفوز -

تأسيس تجمع المواطنين الأفارقة المقيمين في فرنسا أصدقاء الجزائر بباريس -

جبهة البوليساريو تجدد استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة مع المملكة المغربية -

ما بين 500 إلى 600 إعذار قدمت للمؤسسات و الشركات المتأخرة في إنجاز المشاريع العمومية عبر الوطن -

الأطباء المقيمون يرجعون عن قرارهم استئناف المناوبة -

سوريا تطالب بالانسحاب الأمريكي الفوري من أراضيها وتعتبره خرقا سافرا للقانون الدولي -

الفيديو المسيء لرموز الدولة الجزائرية: وزارة الشؤون الخارجية تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر -

سكة حديدية: استهداف نقل ما يزيد عن 60 مليون مسافر و 17 مليون طن من البضائع سنويا -

الجزائر تعزز استثماراتها الطاقوية في الانتاج والصناعة التحويلية /أكسفورد بزنس غروب/ -

كرة القدم / مباراة ودية: أربع حصص تدريبية للخضر قبل مواجهة البرتغال -

القمة الدولية سمارت سيتيز 2018 : أكثر من 4000 مشارك وطني و دولي منتظرين بالجزائر العاصمة -

انحراف طائرة عسكرية عن مسارها بمدرج القاعدة الجوية ببسكرة -

ضمان اجتماعي: 30 يونيو 2018 آخر أجل لدفع الاشتراكات السنوية للعمال غير الأجراء -