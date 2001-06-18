تدمير 6 مخابئ للإرهابيين بالبويرة

الجزائر- دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الخميس ستة (06) مخابئ للإرهابيين بالبويرة، إثر عملية بحث وتمشيط، حسب بيـان لـوزارة الـدفاع الـوطـني نشر اليوم الجمعة.

و أوضح البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيطي كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 ماي 2018 بالبويرة/ ن ع 1ي ستة (06) مخابئ للإرهابيين".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت/ن.ع.4 وعين قزام/ن.ع.6، (6.8) طن من المواد الغذائية، فيما أحبطت مفارز أخرى وعناصر حرس الحدود محاولات تهريب (11670) لتر من الوقود بكل من تبسة، الطارف وسوق أهراس/ن.ع.5، فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2 كمية من الكيف المعالج تقدر بـ (21) كلغ، كما تم توقيف شخصين (02) بوهران بحوزتهما 320 قرصا مهلوسا.

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (36) مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و غرداية و ورقلة ، يضيف نفس المصدر.