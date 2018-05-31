انحراف وانقلاب شاحنة بمحاذاة محول زرالدة بالجزائر العاصمة وإصابة سائقها بجروح 

الجزائر - تسبب اليوم الخميس حادث انحراف شاحنة من دون مقطورة و انقلابها على مستوى طريق زرالدة باتجاه الجزائر العاصمة في إصابة سائقها بجروح متفاوتة الخطورة و تذبذب في حركة سير المركبات لمدة من الوقت في فترة الصبيحة، حسبما علم عن مصدر من مصالح الحماية المدنية .

وأوضح الملازم الأول بن خلف الله خالد المكلف بالاعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر في تصريح ل (وأج)، أن حادث انحراف و انقلاب شاحنة من دون مقطورة وقع صبيحة اليوم في حدود الساعة السابعة و النصف ، تسبب في اصابة سائق الشاحنة بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بزرالدة تدخلت لإسعاف و نقل الضحية الى مستشفى زرالدة و قد تم تسخير شاحنة إطفاء و سيارة اسعاف لهذا التدخل. كما أسفر تدخل الدرك الوطني في تسهيل حركة المرور على الطريق السيار الذي عرف اختلالا لمدة قصيرة من فترة الصبيحة.