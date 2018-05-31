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انحراف وانقلاب شاحنة بمحاذاة محول زرالدة بالجزائر العاصمة وإصابة سائقها بجروح 

  أدرج يـوم : الخميس, 31 أيار 2018 14:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرات

الجزائر - تسبب اليوم الخميس حادث انحراف شاحنة من دون  مقطورة و انقلابها على مستوى طريق زرالدة باتجاه الجزائر العاصمة في إصابة  سائقها بجروح متفاوتة الخطورة و تذبذب في حركة سير المركبات لمدة من الوقت في  فترة الصبيحة، حسبما علم عن مصدر من مصالح الحماية المدنية .     

وأوضح الملازم الأول بن خلف الله خالد المكلف بالاعلام لدى مديرية الحماية  المدنية لولاية الجزائر في تصريح ل (وأج)، أن حادث انحراف و انقلاب شاحنة من دون  مقطورة وقع صبيحة اليوم في حدود الساعة السابعة و النصف ، تسبب في اصابة سائق  الشاحنة بجروح متفاوتة الخطورة.   

وأضاف أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بزرالدة تدخلت لإسعاف و نقل الضحية  الى مستشفى زرالدة و قد تم تسخير شاحنة إطفاء و سيارة اسعاف لهذا التدخل. كما  أسفر تدخل الدرك الوطني في تسهيل حركة المرور على الطريق السيار الذي عرف اختلالا لمدة قصيرة من فترة الصبيحة.

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انحراف وانقلاب شاحنة بمحاذاة محول زرالدة بالجزائر العاصمة وإصابة سائقها بجروح 
  أدرج يـوم : الخميس, 31 أيار 2018 14:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرة   شارك

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