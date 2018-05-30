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الفريق قايد صالح يختتم زيارته للناحية العسكرية السادسة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أيار 2018 13:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

الجزائر- اختتم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الأربعاء زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة و التي دامت أربعة أيام, بتفقد عدد من الوحدات و المؤسسات  بقطاع تمنراست, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و في هذا الإطار, قام الفريق قايد صالح صبيحة اليوم, بزيارة القاعدة الجوية  بتمنراست أين استمع في البداية إلى عرض قدمه قائدها حول مهام هذه القاعدة  الجوية الكبرى ليشرف بعدها على تدشين بعض المرافق الجديدة المنجزة في إطار  توسيع القدرات الكبرى لهذه القاعدة على غرار نزل الإطارات.

 

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و كان الفريق قايد صالح قد قام مساء أمس الثلاثاء بتفقد و تفتيش بعض مؤسسات  الإسناد كالمستودع الجهوي للتموين بالوقود أين تابع في المستهل عرضا قدمه  المدير الجهوي للوقود حول المهام الأساسية لهذه الوحدة الإسنادية الرئيسية  التي تعد وحدة أساسية لإسناد وحدات الناحية بمختلف أنواع الوقود والتي "تتميز  بمرونة استخدام عالية تمكنها في جميع الظروف من الاضطلاع بمهام نقل الوقود و توزيعه و تخزينه فضلا عن إجراء التحاليل ومراقبة النوعية", يوضح البيان.

و عقب تفقد مختلف مرافق و أقسام المستودع, تابع الفريق انطلاقا من قاعة  التحكم الآلية في منظومة إطفاء الحرائق, تنفيذ تمرين تطبيق بياني حول إطفاء  حريق مفاجئ بمحطة شحن وتوزيع الوقود و ذلك باستعمال جميع الوسائل الثابتة  والمتحركة المتوفرة بهذه الوحدة.

و يذكر أن زيارة الفريق أحمد قايد صالح للناحية العسكرية السادسة مكنته من  تفقد العديد من الوحدات المرابطة بإقليم هذه الناحية الشاسعة والحساسة مع  "الوقوف ميدانيا على المستوى العالي الذي بلغته الجاهزية العملياتية لوحدات  الناحية" فضلا عن ترؤسه للقاءات توجيهية أسدى خلالها جملة من التوجيهات  والتعليمات والتوصيات التي تصب جميعها حول "ضرورة التحلي الدائم لأفراد هذه الوحدات بالحيطة والحذر ضمانا لسلامة حدود وطننا وحفظا لأمنه واستقراره",  يضيف المصدر ذاته.

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الفريق قايد صالح يختتم زيارته للناحية العسكرية السادسة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أيار 2018 13:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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