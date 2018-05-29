الرئيس بوتفليقة يجدد لنظيره الفرنسي ارتياح الجزائر لوتيرة التعاون الثنائي   

وأوضح الوزير الأول في تصريح لـ وأج و التلفزيون الجزائري قائلا "حظيت صباح اليوم باستقبال الرئيس ماكرون الذي نقلت له رسالة شفوية من نظيره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة جدد له فيها ارتياح الجزائر لوتيرة التعاون الثنائي حاليا و كذا مسألة استرجاع بقايا شهدائنا من القرن ال19".
وقد استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الوزير الأول أحمد اويحيى المعين من قبل الرئيس بوتفليقة لتمثيله في الندوة الدولية حول ليبيا بباريس.
وجرى اللقاء بقصر الايليزي قبيل افتتاح الندوة الدولية حول ليبيا المنظمة تحت إشراف الأمم المتحدة، التي توصلت إلى اتفاق ما بين الفرقاء الليبيين للخروج من الأزمة.
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وأضاف الوزير الأول "فيما يخص المجال الاقتصادي، لدينا ملف برنامج استثمارات وهو في طريق التقدم و ملفات أخرى تخص التعاون. و كان هذا الجانب الأول للرسالة التي أحملها"، معربا عن "سعادته" لاطلاع رئيس الجمهورية عن "نفس الإحساس بالارتياح و الجاهزية الكاملة لدى الرئيس الفرنسي و أن التعاون بين البلدين يبقى في مستوى هذا الوصف الاستثنائي الذي لقاه و الذي يتجسد من سنة إلى أخرى وحتى من سداسي إلى آخر".
كما أكد السيد أويحيى أن الفرصة أتيحت له "لعرض وجهة نظر رئيس الجمهورية حول القضايا الإقليمية التي تعني الجزائر وفرنسا" مشيرا إلى ليبيا، موضوع الندوة، وكذا مالي.
وأوضح بالنسبة لمالي، ان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل "يترأس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر".