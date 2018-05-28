امتحانات شهادة التعليم المتوسط بالمؤسسات العقابية تجري في "ظروف حسنة"    

الجزائر - أكد المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، أن امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة بالمؤسسات العقابية التي انطلقت اليوم الاثنين وتعني أزيد من 4.600 ممتحن، تجري في "ظروف حسنة".

وفي تصريح للصحافة عقب إعطاء إشارة انطلاق هذه الامتحانات التي تدوم ثلاثة أيام، أوضح السيد فليون أن هذه الدورة تشهد مشاركة 4.698 ممتحن محبوس من بينهم 64 امرأة، وهو عدد كما قال، يزداد من سنة لأخرى، مرجعا ذلك إلى "برنامج وخطة نشر التعليم والتكوين في أوساط السجناء وكذا التحفيزات التي يتلقونها بعد نجاحهم، من بينها العفو الذي يصدره رئيس الجمهورية كل سنة للحائزين على شهادة البكالوريا والتعليم الأساسي، فضلا عن الامتيازات التي تقدمها لهم المؤسسات العقابية مثل الإفراج المشروط.

وأضاف السيد فليون أن وزارة العدل "وفرت كل الوسائل المادية والمعنوية لإنجاح الاختبارات"، مشيرا الى أن عدد الممتحنين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل للحراش هو 102 من بينهم امرأتان.

للتذكير، فإن الامتحانات تجرى تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية الوطنية.

وقد تم تقديم حصص لفائدة المترشحين لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط تحت إشراف أخصائيين نفسانيين.

وبالمناسبة، أوضحت وزارة العدل أنه تم خلال السنة الدراسية 2018/2017 إحصاء "42.937 مسجل في التعليم العام منهم 34.035 مسجل لمزاولة الدراسة عن بعد، 1.554 يزاولون دراستهم الجامعية، 7.348 مسجل بفصول محو الأمية و4.391 مرشح لاجتياز شهادة البكالوريا".

كما بلغ عدد المسجلين في فروع التكوين المهني والحرفي خلال هذا الموسم "39.040 مسجل بما في ذلك المسجلين ضمن دورة فبراير 2018".