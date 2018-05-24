تنصيب أمين الشيكر رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للنشر و الإشهار

الجزائر- أشرف وزير الاتصال جمال كعوان ، يوم الخميس بالجزائر العاصمة ، على تنصيب السيد أمين الشيكر رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار خلفا للعربي بوينون.

وعقب مراسم التنصيب، أكد السيد كعوان في تصريح للصحافة أن اختيار السيد الشيكر لهذا المنصب راجع "لكفاءته اللازمة وقدراته على تسيير هذه المؤسسة الكبيرة"، مشيرا إلى أنه "سيتم توفير له كل الدعم من أجل التسيير الحسن للمؤسسة".

وشدد الوزير على بذل كل الجهود من أجل "المزيد من الازدهار للوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار"، منوها بالعمل الذي قام به السيد بوينون خلال إشرافه على تسيير هذه المؤسسة في فترة "حساسة".

و دعا السيد كعوان إطارات هذه الهيئة من أجل تقديم الدعم اللازم للرئيس المدير العام الجديد للقيام بمهمته على احسن وجه.

من جهته و في تصريح قصير، أشار السيد الشيكر أن عمله سينصب على تحقيق "الاستقرار والنمو" لهذه المؤسسة في "الوقت التي توجد فيه منافسة كبيرة".

وقد اشتغل السيد الشيكر في كثير من الصحف الناطقة باللغة الفرنسية و تقلد عدة مناصب في مجال الاعلام بعدة هيئات و وزارات كان اخرها مديرا للاتصال بالوزارة الأولى.