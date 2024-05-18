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تدمير 6 مخابئ للجماعات الارهابية بسكيكدة, بومرداس و باتنة

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيار 2018 14:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
تدمير 6 مخابئ للجماعات الارهابية بسكيكدة, بومرداس و باتنة

الجزائر - تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الأربعاء من  كشف  وتدمير6 مخابئ للجماعات الإرهابية وضبطت كمية من الأسلحة بكل من سكيكدة ,  بومرداس  وباتنة, حسب ما أفاد به يوم الخميس, بيان  لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات,  كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي يوم 23 مايو 2018 بسكيكدة (الناحية  العسكرية الخامسة),مخبأ للجماعات الإرهابية وضبطت مسدس رشاش من نوع MAT-49  وبندقية صيد, في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من  بومرداس (الناحية العسكرية الأولى) و باتنة (الناحية العسكرية الخامسة),خمسة  (5) مخابئ للإرهابيين وخمس (5) قنابل تقليدية الصنع".

 

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و في وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز للجيش الوطني  الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار(الناحية العسكرية السادسة ) , ثمانية  (8) مهربين وضبطت كميات كبيرة من الوقود تُقدر ب14400  لتر و 1,75 طن من  المواد الغذائية, بالإضافة إلى شاحنتين ومركبتين رباعيتي الدفع ومعدات تنقيب  عن الذهب, فيما أوقفت مفرزة أخرى بجانت(الناحية العسكرية الرابعة ) ,  مهربين  (2) وضبطت 1,2 طن من المواد الغذائية".

من جهة أخرى,أوقف عناصر الدرك الوطني بمستغانم (الناحية العسكرية الثانية),   شخصا بحوزته بندقيتين (2) مضخيتين, في حين أوقفوا تاجر مخدرات بحوزته 2,1  كيلوغرام من الكيف المعالج بسيدي بلعباس, كما أحبط حراس الحدود محاولة تهريب  247 علبة من حليب الرضّع بتلمسان".

وبالقالة(الناحية العسكرية الخامسة),  ضبط حراس السواحل أربعة (4) أجهزة  محظورة لصيد المرجان. كما تم توقيف 67 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل  من تلمسان وغليزان و ورقلة وغرداية".

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تدمير 6 مخابئ للجماعات الارهابية بسكيكدة, بومرداس و باتنة
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيار 2018 14:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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