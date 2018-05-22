بن غبريت تشدد على تفادي الزيارات الرسمية لمراكز الإجراء لعدم إرباك المترشحين

الجزائر- شددت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, يوم الثلاثاء على أن تفادي الزيارات الرسمية التي كثيرا ما تعرفها مراكز إجراء الامتحانات الرسمية الوطنية للإشراف على فتح أظرفة المواضيع أضحى أمرا "في غاية الأهمية", بغية تأمين الامتحانات و عدم إرباك المترشحين.

و في منشور لها على صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك و تويتر), أشارت الوزيرة إلى أنه مع انطلاق الامتحانات المدرسية الوطنية, تشهد مراكز الإجراء زيارات رسمية للإشراف على عملية فتح أظرفة المواضيع و إعطاء إشارة الانطلاق, حيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى زيارة الأقسام, "مما يتسبب في إرباك المترشحين و إحداث حركية لا تساعد على حسن انطلاق الاختبار".

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و من شأن هذا الوضع, تقول بن غبريت, "تشتيت تركيز رئيس المركز في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى الاهتمام اليقظ و الكلي تجاه المواضيع, وفق المقتضيات الصارمة لدليل تسيير مركز الامتحان", مضيفة أن أولياء التلاميذ على المستوى المحلي و المركزي "كثيرا ما عبّروا عن انشغالهم بهذا الخصوص".

كما أنه و "أمام ظاهرة استعمال وسائل تكنولوجية مصغرة لبث مواضيع الاختبارات عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أوقات مبكرة بعد توزيع المواضيع بمركز الامتحان, فقد تجد هذه الزيارات و ما يرافقها من إجراءات بروتوكولية فرصة سانحة للقيام بمثل هذه التجاوزات", مثلما أوضحته المسؤولة الأولى عن قطاع التربية.

و من أجل كل ما سبق, فإن "تفادي هذه الزيارات صار أمرا في غاية الأهمية, من شأنه أن يزيد في تأمين الامتحانات و إضفاء المزيد من السكينة و الطمأنينة و الهدوء بمراكز الإجراء" و هو الشيء الذي "سيساعد الممتحنين على اجتياز الامتحان في ظروف حسنة, الأمر الذي تسعى إليه كل الأجهزة المشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية".