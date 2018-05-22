Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بن غبريت تشدد على تفادي الزيارات الرسمية لمراكز الإجراء لعدم إرباك المترشحين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيار 2018 17:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
صورة أرشيف صورة أرشيف

 

الجزائر- شددت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, يوم الثلاثاء على أن تفادي الزيارات الرسمية التي كثيرا ما تعرفها مراكز  إجراء الامتحانات الرسمية الوطنية للإشراف على فتح أظرفة المواضيع أضحى أمرا  "في غاية الأهمية", بغية تأمين الامتحانات و عدم إرباك المترشحين.

و في منشور لها على صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك و  تويتر), أشارت الوزيرة إلى أنه مع انطلاق الامتحانات المدرسية الوطنية, تشهد  مراكز الإجراء زيارات رسمية للإشراف على عملية فتح أظرفة المواضيع و إعطاء  إشارة الانطلاق, حيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى زيارة الأقسام, "مما يتسبب  في إرباك المترشحين و إحداث حركية لا تساعد على حسن انطلاق الاختبار".

 

اقرأ أيضا:      تربية وطنية: أكثر من 797 ألف تلميذ يجتازون امتحانات نهاية الطور الإبتدائي الأربعاء  

 

و من شأن هذا الوضع, تقول بن غبريت, "تشتيت تركيز رئيس المركز في وقت هو أحوج  ما يكون فيه إلى الاهتمام اليقظ و الكلي تجاه المواضيع, وفق المقتضيات الصارمة  لدليل تسيير مركز الامتحان", مضيفة أن أولياء التلاميذ على المستوى المحلي و  المركزي "كثيرا ما عبّروا عن انشغالهم بهذا الخصوص".

كما أنه و "أمام ظاهرة استعمال وسائل تكنولوجية مصغرة لبث مواضيع الاختبارات عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أوقات مبكرة بعد توزيع المواضيع بمركز  الامتحان, فقد تجد هذه الزيارات و ما يرافقها من إجراءات بروتوكولية فرصة  سانحة للقيام بمثل هذه التجاوزات", مثلما أوضحته المسؤولة الأولى عن قطاع  التربية.

و من أجل كل ما سبق, فإن "تفادي هذه الزيارات صار أمرا في غاية الأهمية, من  شأنه أن يزيد في تأمين الامتحانات و إضفاء المزيد من السكينة و الطمأنينة و  الهدوء بمراكز الإجراء" و هو الشيء الذي "سيساعد الممتحنين على اجتياز  الامتحان في ظروف حسنة, الأمر الذي تسعى إليه كل الأجهزة المشاركة في تنظيم  الامتحانات المدرسية الوطنية".

كلـمات مفتـاحيــة :
بن غبريت تشدد على تفادي الزيارات الرسمية لمراكز الإجراء لعدم إرباك المترشحين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيار 2018 17:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.05.22

مخطط أمني لحماية امتحانات نهاية السنة الدراسة 2018 بأطوارها الثلاثة

18.05.22

الصحراء الغربية: فرنسا والمغرب يدفعان بحيلة و مكر نحو مراجعة الاتفاق العسكري رقم 1

18.05.22

إرهابي ثالث يسلم نفسه يوم الثلاثاء بجنوب البلاد (وزارة)

18.05.22

تنوع بيولوجي: إستراتيجية ومخطط عمل وطنيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

18.05.22

بن غبريت تشدد على تفادي الزيارات الرسمية لمراكز الإجراء لعدم إرباك المترشحين

18.05.22

على الشبكة البرامجية للمؤسسات الإعلامية احترام تقاليد الأسرة الجزائرية (غلام الله)

الأكثــر قـراءة

18.05.21

سيدي بلعباس: العثور على شخصين مقتولين داخل مسجد بوادي السبع

18.05.21

انخفاض العجز التجاري بقرابة 78 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018   

18.05.21

الاتحادية الجزائرية تعفي رابح ماجر من تدريب المنتخب المحلي

18.05.21

ارزقي البشير: شهيد المقصلة من أجل الدفاع عن الشرف

18.05.21

المغرب انتهك الشرعية الدولية بغزوه العسكري للصحراء الغربية سنة 1975

18.05.21

الرئيس بوتفليقة يوقع على خمسة مراسيم تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول و…