بن غبريت تشدد على تفادي الزيارات الرسمية لمراكز الإجراء لعدم إرباك المترشحين

و في منشور لها على صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك و تويتر), أشارت الوزيرة إلى أنه مع انطلاق الامتحانات المدرسية الوطنية, تشهد مراكز الإجراء زيارات رسمية للإشراف على عملية فتح أظرفة المواضيع و إعطاء إشارة الانطلاق, حيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى زيارة الأقسام, "مما يتسبب في إرباك المترشحين و إحداث حركية لا تساعد على حسن انطلاق الاختبار".
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و من شأن هذا الوضع, تقول بن غبريت, "تشتيت تركيز رئيس المركز في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى الاهتمام اليقظ و الكلي تجاه المواضيع, وفق المقتضيات الصارمة لدليل تسيير مركز الامتحان", مضيفة أن أولياء التلاميذ على المستوى المحلي و المركزي "كثيرا ما عبّروا عن انشغالهم بهذا الخصوص".
كما أنه و "أمام ظاهرة استعمال وسائل تكنولوجية مصغرة لبث مواضيع الاختبارات عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أوقات مبكرة بعد توزيع المواضيع بمركز الامتحان, فقد تجد هذه الزيارات و ما يرافقها من إجراءات بروتوكولية فرصة سانحة للقيام بمثل هذه التجاوزات", مثلما أوضحته المسؤولة الأولى عن قطاع التربية.
و من أجل كل ما سبق, فإن "تفادي هذه الزيارات صار أمرا في غاية الأهمية, من شأنه أن يزيد في تأمين الامتحانات و إضفاء المزيد من السكينة و الطمأنينة و الهدوء بمراكز الإجراء" و هو الشيء الذي "سيساعد الممتحنين على اجتياز الامتحان في ظروف حسنة, الأمر الذي تسعى إليه كل الأجهزة المشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية".