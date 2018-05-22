على الشبكة البرامجية للمؤسسات الإعلامية احترام تقاليد الأسرة الجزائرية (غلام الله)

الجزائر- شدد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى, بوعبد الله غلام الله, يوم الثلاثاء, على ضرورة احترام الشبكة البرامجية للمؤسسات الإعلامية المخصصة لشهر رمضان, تقاليد الأسرة الجزائرية و كذا الهوية الثقافية والمرجعية الوطنية للمجتمع.

وأكد السيد غلام الله, خلال استقباله من طرف وزير الاتصال, جمال كعوان, أن "المحتوى الذي تضمنته الشبكة البرامجية للمؤسسات الإعلامية خلال شهر رمضان, يفترض أن يكون معبرا عن الهوية الثقافية والمرجعية الوطنية للمجتمع, وأن يساهم في ترقية الذوق العام واحترام تقاليد الأسرة الجزائرية", يشير بيان للمجلس الإسلامي الأعلى.

وبالمناسبة, بحث الطرفان العديد من القضايا الإعلامية الراهنة, في مقدمتها الأساليب والطرق التي يتم عبرها بث الفتوى الفقهية في القنوات الفضائية, التي تتطلب --يضيف البيان-- احترام الضوابط الفقهية والإعلامية, وبذل المزيد من الجهود حتى تكون منسجمة مع المرجعية الفقهية الوطنية.

كما تناول اللقاء سبل ترقية العمل الإعلامي, عبر "إيجاد الآليات الكفيلة بالتكوين الجيد للصحفيين وبالذات في مجال الإعلام الديني", وهي التي سيتم تجسيدها --يشير ذات المصدر-- في المستقبل عبر التعاون بين المجلس الاسلامي الأعلى ووزارة الاتصال.