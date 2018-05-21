انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري الثلاثي بالجزائر حول الوضع في ليبيا

و يندرج هذا الاجتماع الجديد في إطار "التشاور المستمر بين البلدان الثلاثة حول الوضع السائد في هذا البلد الشقيق والمجاور".
وبهذه المناسبة "سيستعرض الوزراء التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا لاسيما على المستويين السياسي والأمني".
كما سيبحثون "سبل تعميق جهود بلدانهم من أجل المساهمة في تسريع مسار تسوية الأزمة في إطار مرافقة الليبيين عن طريق الحوار والمصالحة".
و يذكر انه تم عقد ثلاثة اجتماعات تشاورية بين وزراء خارجية الجزائر و تونس و مصر, جرت على التوالي بالجزائر في جوان 2017 وبالقاهرة في نوفمبر 2017 وبتونس في ديسمبر 2017.