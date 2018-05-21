Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تعزيز المعالجة السياسية لمشكل الارهاب في منطقة الساحل "ضرورة"

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أيار 2018 17:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

باريس - أكد الباحث جيبي ساو من جامعة مونتريال أن تعزيز المعالجة السياسية لمشكل الارهاب في منطقة الساحل يعد "ضروريا" على المدى القصير مشيرا الى أن الافاق المحدودة للمخطط العسكري تدفع دول مجموعة الساحل ال 5 لتوسيع مجال التحكم في زمام الأمور الأمنية.

و اوضح ذات الباحث المتخصص في مسائل الامن الدولي و مكافحة الارهاب في دراسة تحصلت عليها وأج أن "اعادة التسييس الكلية لمشاكل الساحل و مقاربة المسألة الأمنية تعتبر رهانا حقيقيا".

و في مجال مكافحة التطرف العنيف اشار الباحث الى ان مالي اصبحت منذ وقت قصير  الوحيدة من بين دول الساحل ال5 التي تتوفر على مخطط وطني رسمي للمكافحة في هذا  المجال بسبب التدهور "المستمر" للوضعية الامنية التي تفرض استكشاف طرق بديلة  لحل النزاع.

و اضاف الباحث صاحب مؤلف "شرعية التدخل العسكري الفرنسي في مالي. مساهمة في  دراسة الاطار القانوني للمكافحة المسلحة للارهاب الدولي" (لارماتان, 2016) ان  تراجع النمو في المناطق المتاخمة للساحل يعد انعكاسا لتفكك الدولة مؤكدا انه  "يشكل التجذر الاكبر للارهاب و التطرف العنيف و التهريب و مؤججا للنزاعات  الاجتماعية".

اما فيما يخص مكافحة الارهاب عن طريق القوة المشتركة لمجموعة الساحل ال5  التي بادرت اليها فرنسا فقد اشار جيبي ساو ان هامش تحكمها في الامور "محدود"  بما ان الركيزة الامنية لمجموعة الساحل ال5 "تعاني من غياب ديناميكية داخلية  حرة و مؤسسة حول تصور مشترك للتهديد".

كما اشار ذات الباحث الى ان "نشر قوات التدخل التابعة لبلدان الساحل بشمال  مالي يطرح مسالة دورها في محيط استراتيجي يتميز بتواجد دولي قوي".

و تابع قوله ان التعاون مع فرنسا يشكل "عائقا هيكليا" امام مجموعة بلدان  الساحل ال5 من اجل  "تحكم اكبر في زمام الامور الامنية".

و خلص في الاخير الى القول انه "على الرغم من هذه العراقيل المالية و  العملياتية الا ان مجال تدخل القوة المشتركة لمجموعة الساحل ال5 يدخل مسبقا في  تناقض مع مهمة و دور عملية برخان" مؤكدا ان فرنسا تنوي البقاء "كقوة افريقية"  بسبب "المصالح الاستراتيجية الشاملة" و التي فرضت حضورها في افريقيا "كثابت و  اولوية" للسياسة الخارجية منذ حصول تلك الدول على الاستقلال.

كلـمات مفتـاحيــة :
تعزيز المعالجة السياسية لمشكل الارهاب في منطقة الساحل "ضرورة"
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أيار 2018 17:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.05.21

قايد صالح يهنئ طلبة مدرسة أشبال الأمة بولاية سطيف بعد فوزهم في

18.05.21

مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني: الاجراءات العقابية المتعلقة بالغيابات محل…

18.05.21

الصحراء الغربية: الصحافة الوطنية تندد بالاستفزازات المغربية ضد الجزائر

18.05.21

حجز1155 قرص مهلوس بكل من ولايات أم البواقي ومعسكر ووهران (أمن وطني)

18.05.21

تعزيز المعالجة السياسية لمشكل الارهاب في منطقة الساحل "ضرورة"

18.05.21

الاتحادية الجزائرية تعفي رابح ماجر من تدريب المنتخب المحلي

الأكثــر قـراءة

18.05.14

وزارة التربية تعلن عن توقيت الدراسة الخاص بشهر رمضان المعظم 

18.05.15

صدور القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط تمويل السكن الترقوي المدعم

18.05.14

اليوم العالمي للعيش معا في سلام: التكفل بضحايا المأساة الوطنية لاحتواء مخاطر التطرف

18.05.15

إعلان اليوم العالمي للعيش معا في سلام: إقرار بجهود الجزائر في ترقية ثقافة السلـم   

18.05.14

رمضان 2018: الاتحاد العام للعمال الجزائريين يفتح سوقه التضامني يوم الثلاثاء المقبل

18.05.15

اليوم العالمي "للعيش معا في سلام" فرصة للاستمرار على نسق قيم التسامح والوئام والمصالحة