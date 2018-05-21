تعزيز المعالجة السياسية لمشكل الارهاب في منطقة الساحل "ضرورة"

باريس - أكد الباحث جيبي ساو من جامعة مونتريال أن تعزيز المعالجة السياسية لمشكل الارهاب في منطقة الساحل يعد "ضروريا" على المدى القصير مشيرا الى أن الافاق المحدودة للمخطط العسكري تدفع دول مجموعة الساحل ال 5 لتوسيع مجال التحكم في زمام الأمور الأمنية.

و اوضح ذات الباحث المتخصص في مسائل الامن الدولي و مكافحة الارهاب في دراسة تحصلت عليها وأج أن "اعادة التسييس الكلية لمشاكل الساحل و مقاربة المسألة الأمنية تعتبر رهانا حقيقيا".

و في مجال مكافحة التطرف العنيف اشار الباحث الى ان مالي اصبحت منذ وقت قصير الوحيدة من بين دول الساحل ال5 التي تتوفر على مخطط وطني رسمي للمكافحة في هذا المجال بسبب التدهور "المستمر" للوضعية الامنية التي تفرض استكشاف طرق بديلة لحل النزاع.

و اضاف الباحث صاحب مؤلف "شرعية التدخل العسكري الفرنسي في مالي. مساهمة في دراسة الاطار القانوني للمكافحة المسلحة للارهاب الدولي" (لارماتان, 2016) ان تراجع النمو في المناطق المتاخمة للساحل يعد انعكاسا لتفكك الدولة مؤكدا انه "يشكل التجذر الاكبر للارهاب و التطرف العنيف و التهريب و مؤججا للنزاعات الاجتماعية".

اما فيما يخص مكافحة الارهاب عن طريق القوة المشتركة لمجموعة الساحل ال5 التي بادرت اليها فرنسا فقد اشار جيبي ساو ان هامش تحكمها في الامور "محدود" بما ان الركيزة الامنية لمجموعة الساحل ال5 "تعاني من غياب ديناميكية داخلية حرة و مؤسسة حول تصور مشترك للتهديد".

كما اشار ذات الباحث الى ان "نشر قوات التدخل التابعة لبلدان الساحل بشمال مالي يطرح مسالة دورها في محيط استراتيجي يتميز بتواجد دولي قوي".

و تابع قوله ان التعاون مع فرنسا يشكل "عائقا هيكليا" امام مجموعة بلدان الساحل ال5 من اجل "تحكم اكبر في زمام الامور الامنية".

و خلص في الاخير الى القول انه "على الرغم من هذه العراقيل المالية و العملياتية الا ان مجال تدخل القوة المشتركة لمجموعة الساحل ال5 يدخل مسبقا في تناقض مع مهمة و دور عملية برخان" مؤكدا ان فرنسا تنوي البقاء "كقوة افريقية" بسبب "المصالح الاستراتيجية الشاملة" و التي فرضت حضورها في افريقيا "كثابت و اولوية" للسياسة الخارجية منذ حصول تلك الدول على الاستقلال.