وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة توفير كل الدعم لليبيين للخروج من الأزمة

الجزائر- أكد وزير الشؤون الخارجية المصري سامح شكري ليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة توفير كل الدعم لليبيين حتى يتمكنوا من الأخذ بزمام الامور وضع خريطة طريق للخروج من لازمة التي يعرفها هذا البلد.

وشدد الوزير المصري في تصريح له عقب وصوله الى مطار هواري بومدين للمشاركة في الاجتماع الثلاثي بين الجزائر و مصر و تونس حول ليبيا على ضرورة "ايجاد حل لمعاناة الشعب الليبي الذي طالت وذلك بتوفير كل الدعم حتى يأخذ الاشقاء في ليبيا بزمام الامور من خلال وضع خريطة طريق لمستقبلهم للحفاظ على الاستقرار وتحقيق النمو والازدهار".

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وأوضح أن زيارته للجزائر تندرج في اطار مواصلة "التشاور بين الجزائر و تونس ومصر لمساعدة ليبيا على استعادة مؤسسات الدولة والعمل على الخروج من الازمة من أجل دعم الاستقرار في المنطقة".

من جهة أخرى اعتبر السيد شكري هذه الزيارة فرصة لبحث مع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل العلاقات الثنائية و القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها علاقات التعاون ضمن الاتحاد الافريقي.

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ويترأس السيد مساهل هذا الاجتماع الثلاثي الذي يضم كل من وزيري الشؤون الخارجية المصري و التونسي خميس الجهيناوي لاستعرض التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا لاسيما على المستويين السياسي والأمني.

كما سيبحثون "سبل تعميق جهود بلدانهم من أجل المساهمة في تسريع مسار تسوية الأزمة في إطار مرافقة الليبيين عن طريق الحوار والمصالحة".