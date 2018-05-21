Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة توفير كل الدعم لليبيين للخروج من الأزمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أيار 2018 14:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة توفير كل الدعم لليبيين للخروج من الأزمة صورة وأج

الجزائر- أكد وزير الشؤون الخارجية المصري سامح شكري  ليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة توفير كل الدعم لليبيين حتى يتمكنوا من الأخذ بزمام الامور وضع خريطة طريق للخروج من لازمة التي يعرفها هذا البلد.

وشدد الوزير المصري في تصريح له عقب وصوله الى مطار هواري بومدين للمشاركة في  الاجتماع الثلاثي بين الجزائر  و مصر و تونس حول ليبيا على ضرورة "ايجاد حل لمعاناة الشعب الليبي الذي طالت  وذلك بتوفير كل الدعم حتى يأخذ الاشقاء في ليبيا بزمام الامور من خلال وضع  خريطة طريق لمستقبلهم للحفاظ على الاستقرار وتحقيق النمو والازدهار".  

 

اقرأ أيضا:      مساهل يترأس غدا الاثنين الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا

 

وأوضح أن زيارته للجزائر تندرج في اطار مواصلة "التشاور بين الجزائر و تونس  ومصر لمساعدة ليبيا على استعادة مؤسسات الدولة والعمل على الخروج من الازمة من  أجل دعم  الاستقرار في المنطقة".

من جهة أخرى اعتبر السيد شكري هذه الزيارة فرصة لبحث مع وزير الشؤون الخارجية  عبد القادر مساهل العلاقات الثنائية و القضايا الاقليمية والدولية ذات  الاهتمام المشترك وفي مقدمتها علاقات التعاون ضمن الاتحاد الافريقي.

 

اقرأ أيضا:     مجلس الأمن يناقش غدا العملية السياسية في ليبيا وسط تصعيد خطير للعمليات العسكرية

 

ويترأس السيد مساهل هذا الاجتماع الثلاثي الذي يضم كل من وزيري الشؤون  الخارجية المصري و التونسي خميس الجهيناوي لاستعرض التطورات الأخيرة الحاصلة  في ليبيا لاسيما على المستويين السياسي والأمني.

كما سيبحثون  "سبل تعميق جهود بلدانهم من أجل المساهمة في تسريع مسار تسوية  الأزمة في إطار مرافقة الليبيين عن طريق الحوار والمصالحة".

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة توفير كل الدعم لليبيين للخروج من الأزمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أيار 2018 14:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.05.21

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة توفير كل الدعم لليبيين للخروج من الأزمة

18.05.21

غياب طائر السنونو عن ولايات الوسط بالجزائر مرده التغيرات المناخية

18.05.21

هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات بولاية مسيلة

18.05.21

تسجل أزيد من 17.000 تدخل بالجزائر العاصمة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2018

18.05.21

سيدي بلعباس: العثور على شخصين مقتولين داخل مسجد بوادي السبع

18.05.21

المغرب انتهك الشرعية الدولية بغزوه العسكري للصحراء الغربية سنة 1975

الأكثــر قـراءة

18.05.14

وزارة التربية تعلن عن توقيت الدراسة الخاص بشهر رمضان المعظم 

18.05.15

صدور القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط تمويل السكن الترقوي المدعم

18.05.14

اليوم العالمي للعيش معا في سلام: التكفل بضحايا المأساة الوطنية لاحتواء مخاطر التطرف

18.05.15

إعلان اليوم العالمي للعيش معا في سلام: إقرار بجهود الجزائر في ترقية ثقافة السلـم   

18.05.14

رمضان 2018: الاتحاد العام للعمال الجزائريين يفتح سوقه التضامني يوم الثلاثاء المقبل

18.05.15

اليوم العالمي "للعيش معا في سلام" فرصة للاستمرار على نسق قيم التسامح والوئام والمصالحة