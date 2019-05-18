الذكرى ال62 لليوم الوطني للطالب: انطلاق الاحتفالات الرسمية بولاية تيبازة

تيبازة- انطلقت اليوم السبت بولاية تيبازة الإحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى ال62 لليوم الوطني للطالب بحضور وزراء المجاهدين و التعليم العالي و البحث العلمي و الثقافة و كذا الأسرة الثورية.

و بالمناسبة وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رسالة قرأها نيابة عنه بالمركز الجامعي لتيبازة "مرسلي عبد الله"، وزير الثقافة السيد عز الدين ميهوبي دعا فيها الطلبة إلى "استغلال الفرصة الثمينة التي منحتهم إياها بلادهم للإكتساب العلمي، والسهر على عدم تضييع أي يوم كان من مسارهم الطلابي خدمة لمستقبل بلادهم"، مشددا على أن "المدرسة والجامعة ليستا فضاءً للصراعات أو المصالح أو الإيديولوجيات، و لا للمنافسة السياسية".

و أضاف أنه "على الجميع أن يحترم حرمة الجامعة وخاصة أن الأمر يتعلق بمستقبل أجيالنا الصاعدة و على أبنائنا وبناتنا الطلبة من مختلف فئات الشعب، أن يحمدوا الله اليوم على ما تمكنت الجزائر من توفيره لهم في ظروف صعبة وأن يساهموا من خلال تفانيهم في تحضير ظروف أحسن للدفعات اللاحقة من طلبة في جزائر تنجز المزيد من التقدم". وابرز أنه "ذلك هو تعاقب الأجيال في خدمة الوطن من أجيال التحرير إلى أجيال البناء".

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و يتضمن برنامج إحياء الذكرى نشاطات ثقافية و فكرية ثرية يحتضنها المركز الجامعي بتيبازة عرفانا و تقديرا لجيل ضحى بمقاعد الدراسة و احلامه و طموحاتها تلبية لنداء الوطن و المساهمة في استقلال الجزائر من الاستعمار الغاشم.

و بعد رفع العلم الوطني و وضع اكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة بالمركز الجامعي لتيبازة أشرف الوفد الوزاري على عملية رمزية لغرس 257 شجرة بالمركز الجامعي بتيبازة تخليدا و تقديرا لضحايا سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك.

و سيتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية تعاون في الميدان التاريخي بين مديرية المجاهدين و مديرية التربية و مديرية الثقافة و المركز الجامعي مرسلي عبد الله و الاذاعة الوطنية بولاية تيبازة قبل أن تشرف وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الإتصالات الوطنية المحلية على تسليم عتاد إشارة يرجع الى الحقبة الإستعمارية للمتحف الجهوي لولاية المدية.

كما تتضمن الإحتفالات إشراف أعضاء الحكومة رفقة الأسرة الثورية و السلطات المحلية لولاية تيبازة على افتتاح معرض حول فرص تشغيل للشباب و معارض لإختراعات الطلبة و أبواب مفتوحة على الخدمات الجامعية إلى جانب معارض تاريخية و صور نضالات الطلبة الجزائريين و إصدارات الكتاب التاريخي و الانتاج السمعي البصري.

و في نفس السياق، تقام بالمركز الجامعي بتيبازة ندوة تاريخية من تنظيم المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة اول نوفمبر 1954 يتخللها عرض شريط وثائقي حول يوم الطالب و مداخلات ينشطها اساتذة مختصين في التاريخ قبل أن يسدل الستار على احتفالات الذكرى ال62 ليوم الطالب بتدشين مكتب استقبال و التكفل بالمجاهدين و ذوي الحقوق على مستوى مستشفى "تاقزايت عبد القادر" بتيبازة و المشاركة في تنشيط حصة اذاعية بمحطة تيبازة الجهوية بالمناسبة.