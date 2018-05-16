بوحجة يدعو للبحث عن سبل ترقية العيش معا في سلام

الجزائر- دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى البحث عن "سبل ترقية شروط العيش معا بسلام بتغليب القيم الإنسانية وأساليب الحوار والتعاون والتضامن".

وأعتبر رئيس المجلس في كلمة له خلال الاحتفال ب "اليوم العالمي للعيش معا بسلام" المصادف ل16 مايو أن مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على مبادرة الجزائر و إقرار هذا اليوم العالمي بمثابة عرفان للسياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي "ترتكز على مبدأ المصالحة و إشاعة السلم والاجتهاد في طريق العدل والمساواة والوئام ونبذ الفرقة والانقسام".

وبعد أن ذكر بكل النزاعات والصراعات البينية و الأزمات الداخلية والتهديدات المتربطة بالإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة التي يواجها العالم حاليا لاسيما في إفريقيا نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة دعا السيد بوحجة إلى "البحث عن سبل ترقية شروط العيش معا بسلام بتغليب القيم الإنسانية وأساليب الحوار والتعاون والتضامن ومكافحة الطروحات الرافضة للتفاعل الإنساني البناء".

هذه المبادرة - يضيف ذات المتحدث - تعكس الرصيد الوطني القائم على العدالة و الإنصاف وحسن الجوار واحترام الأخر و هي المبادئ المتجذرة في القيم الحضارية والثقافية والدينية للجزائر والسعي الدائم للعيش معا في إخاء وتضامن ووسطية وتسامح ورفض كل أشكال التطرف والكراهية.

و لدى تطرقه إلى المصالحة الوطنية أكد أنها تشكل "نموذجا فلسفيا و إجرائيا للعيش معا بسلام مكن الجزائر من إنهاء مأساتها الوطنية وحقق للشعب ظروف العيش في وئام وعزة وكرامة "، مشيرا إلى أن "عديد الدول استلهمت من تجربة الجزائر بما يخدم أمنها و استقرار ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العالم".

و ثمن في ذات السياق الجهود التي قام بها رئيس الجمهورية "لترقية ثقافة السلم والمصالحة وتكريس مبادئ الأخوة الإنسانية وترقية التعاون بين الدول وتكثيف جهود المجتمع الدولي واحترام سيادة الدول وخصوصياتها بعيدا عن الهيمنة بمختلف إشكالها ".

وأعتبر مبادرة الجزائر للعيش معا بسلام "إضافة ايجابية لمختلف المساهمات التي قدمتها للانسانية للعيش في كنف الحرية و الأمن والسلام والتنمية من خلال تكريس حق الشعوب في تقرير المصير الذي يأتي في سياق قيم ومبادئ ثورة نوفمبر المجيدة التي ألهمت الشعوب بالمكافحة من أجل الاستقلال".

وذكر السيد بوحجة في ذات السياق ب "مساهمة الجزائر فعليا في ارساء منطق مناهض للميز العنصري والاضطهاد وذلك بدفاعها عن شعوب جنوب إفريقيا وناميبيا لتتمكن من العيش بكرامة و إنسانية، مضيفا بأنها كانت دوما" مناصرة للحقوق المشروعة للشعبين الفلسطيني و الصحراوي في نضالهما من اجل الحرية والاستقلال".

كما ذكر مساهمة الجزائر في حل عدة نزاعات لاسيما بين إيران والعراق و اثيوبيا مع ارتيريا ومساعدة الماليين في الوصول لاتفاق من اجل عودة السلام و الأمن في هذه الدولة الجارة إلى جانب قيامها بجهود لمساعدة الليبيين إلى للوصول إلى حل وطني قائم على الحوار السياسي للحفاظ على وحدتها."

من جهته ذكر وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى بالمبادئ الإنسانية "السمحاء التي يحملها الدين الإسلامي الحنيف بدعوة المسلمين للعيش في كنف الحب و الإخاء والرحمة مع الجميع وقبول الأخر رغم الاختلاف في الدين والثقافة".

وذكر السيد عيسى ب المواقف "الإنسانية التي تحلى بها الأمير عبد القادر الذي دافع عن المسيحيين في 1860 بسوريا لإنقاذهم من الإبادة والقتل" ، مشيرا إلى أن الدستور "يكرس حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر، و هذا ما يؤكد مدى احترام الجزائر لاختلاف الرأي والمعتقد والحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان ".

من ناحيته أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف ان إقرار هذا العالمي يعد تتويجا لمبادرة إنسانية سامية أطلقها شيخ الزاوية العلوية خلد بن تونس و وجدت الحاضنة الأساسية لها لدى المؤسسات الرسمية للدولة بقيادة رئيس الجمهورية.

واعتبر السيد سي عفيف المصالحة الوطنية الذي بادر بها الرئيس بوتفليقة بمثابة "خطوة نحو طريق المستقبل وتجربة رائدة واضحة وجريئة أرست قواعد لسياسة رشيدة أعادت السلم و الأمن والطمأنينة للبلاد " .

من جهتهم، اعتبر العديد من المتدخلين من المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات المختصة في مجال حقوق الإنسان تجربة الجزائر في السلم والمصالحة بمثابة مرجعية دولية ليس للتصدي لظاهرة الإرهاب فقط بل لتكريس وترسيخ المبادئ الإنسانية والتسامح وتحقيق السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .