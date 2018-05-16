الفريق قايد صالح يختتم زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة

الجزائر- اختتم نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، يوم الأربعاء، زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة بترؤسه اجتماع عمل بمقر قيادة الناحية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر انه "بعد قيامه بتفقد العديد من الوحدات المرابطة بإقليم الناحية وإشرافه على مجريات تنفيذ تمارين تكتيكية بالذخيرة الحيّة وعقد اجتماعات توجيهية مع الإطارات والأفراد، وذلك طيلة أربعة أيام متتالية، اختتم الفريق أحمد قايد صالح زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، في يومها الخامس والأخير بترؤسه اجتماع عمل بمقر قيادة الناحية".

و أشار ذات المصدر إلى أن الفريق قايد صالح "وقف بمدخل مقر قيادة الناحية في بداية الزيارة وقفة ترحم على روح الشهيد البطل ،شيحاني بشير،الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المُخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار".

اقرأ أيضا: الفريق قايد صالح يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ثان بالناحية العسكرية الرابعة

وبعد ذلك ترأس اجتماع عمل ضم قيادة وأركان الناحية وقادة الوحدات و مسؤولي مختلف المصالح الأمنية ،استمع خلاله إلى عرض شامل حول الوضع العام للناحية، قدمه اللواء عبد الرزاق الشريف قائد الناحية، ليلقي بعد ذلك كلمة توجيهية، سجل من خلالها "ارتياحه الكبير للمستوى الذي بلغه قوام المعركة لوحدات الناحية مثمنا الجهود المضنية التي يبذلها أفراد الوحدات المرابطة على طول الشريط الحدودي لإقليم الاختصاص، في سبيل تأمين البلاد من كل التهديدات و الآفات، تقديرا منهم للمسؤولية التاريخية التي يتحملونها بكل اقتدار".

وقال في هذا الشأن: "لقد عملت، بل حرصت دوما على التذكير والتأكيد بأن المسؤولية تكليف وليست تشريف"، مشيرا إلى أن "من يتحمل المسؤولية مهما كان حجمها ومهما كان مستواها ومهما كان موقعها، هي أمانة في أعناق أصحابها يحاسبون عليها أمام الله أولا وأخيرا، ثم أمام التاريخ".

اقرأ أيضا: الفريق قايد صالح يؤكد على "الأهمية القصوى" التي يوليها لمجال التكوين بشتى تخصصاته وفروعه

و أوضح في هذا الصدد أن "المسؤول هو أمين بكل ما تحمله عبارة أمانة من معنى على كل شيء موضوع تحت تصرفه وتسييره"، فالمسؤولية اصطلاحا --يقول الفريق قايد صالح-- هي "التزام الإنسان التزاما كاملا بأداء ما أنيط به من مهامي بكل ما أوتي من قوة، أي أن الإنسان ملزم بأن يبذل كل ما لديه من طاقة من أجل الإيفاء بكل ما يتحمله من مسؤولية وترتفع درجات تحمل المسؤولية لدى الإنسان، كلما ارتقى إحساسه وشعر أن مسؤوليته هي أمانة يتحمل وزرها في الدنيا والآخرة، ولا شك أن من يرتقي إلى مستوى الأمانة سيسهل عليه الارتقاء إلى مستوى المسؤولية".

كما أكد الفريق قايد صالح على أن "كل الجهود المبذولة من قبل أفراد الجيش الوطني الشعبي على مستوى التراب الوطني، والنابعة من حرصهم على خدمة جيشهم ووطنهم بكل ضمير ومهنية واحترافية، هو إثبات قاطع على مدى تمسكهم بما يمليه عليهم باعث الواجب، وما تفرضه عليهم متطلبات المسؤولية، وتلكم شمائل حميدة ويانعة النتائج".

واستطرد قائلا :"إننا نعلم يقينا أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، ما كان له أن يبلغ ما بلغه اليوم من مستوى تطويري بالغ الحداثة والنوعية، بعد عون الله تعإلى ثم السند المتواصل والتوجيهات السديدة التي ما فتئ يحظى بها من لدن فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ثم أيضا، لولا اتسام إطاراته بمواصفات المسؤولية والأمانة والصدق والمصداقية، فذلك هو عهدي بهم وذلك هو أملي الدائم في صدق نيتهم وصفاء سريرتهم ونقاء مقاصدهم، فبهم ومعهم سيواصل جيشنا، بحول الله تعالى وقوته، المضي قدماي نحو تحقيق المزيد من الانجازات في أكثر من مجال في سبيل الرقي بقدراته إلى منتهى طموحاتنا المشروعة".

في ختام اللقاء، وبمناسبة حلول شهر البركات، شهر رمضان المعظم، قدم الفريق قايد صالح تهانيه الخالصة لأفراد الناحية ومن خلالهم إلى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وإلى أهلهم وذويهم، متمنيا للجميع صياما مباركا وعملا متقبلا".