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الرئيس بوتفليقة يتفقد تقدم أشغال إنجاز جامع الجزائر الأعظم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيار 2018 13:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر - تفقد رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة,  خلال زيارة عمل قادته يوم الثلاثاء الى الجزائر العاصمة, تقدم أشغال إنجاز  جامع الجزائر الأعظم الواقع ببلدية المحمدية.

للإشارة فإن جامع الجزائر الأعظم الذي تشرف اشغال انجازه على الانتهاء و من  المنتظر تسليمه مع نهاية هذه السنة يتربع على مساحة تقدر بأكثر من 27 هكتارا  ويتضمن قاعة للصلاة بمساحة 20 ألف متر مربع وباحة ومنارة بطول 267 م بالإضافة  الى مكتبة ومركز ثقافي ودار القرآن.

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ويعتبر هذا الصرح الذي يرتقب استلامه في نهاية 2018 أكبر مسجد في إفريقيا  والثالث في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في  المدينة المنورة.

يذكر أن رئيس الدولة كان قد استهل زيارته بتدشين مقر الزاوية البلقايدية  الكائن مقرها بتيقصراين, بلدية بئر خادم.

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الرئيس بوتفليقة يتفقد تقدم أشغال إنجاز جامع الجزائر الأعظم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيار 2018 13:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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