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الرئيس بوتفليقة يدشن الزاوية البلقايدية بالجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيار 2018 11:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرات

الجزائر- أشرف رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على تدشين مقر الزاوية البلقايدية الواقعة  بتيقصراين ببلدية بئر خادم.

وتضم الزاوية, التي شيدت على مساحة تقدر ب 5 هكتارات, مدرسة قرآنية بطاقة  استقبال تصل الى 300 اضافة الى مكتبة تتربع على 1200 م2.

ويشمل المشروع أيضا مركز للتكوين المهني مما سيسمح للطلبة من الحصول, اضافة  على شهادات في التربية الاسلامية, شهادات تمكنهم من ممارسة نشاط آخر في حالة  اختيارهم لمهنة غير مهنة الامام.

 

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و ستحتضن زاوية تيقصراين بالعاصمة هذه السنة "الدروس المحمدية", التي تنظم كل  شهر رمضان  بمقر الزاوية البلقايدية بسيدي معروف بالتعاون مع ولاية وهران.

بعد ذلك سيتفقد رئيس الجمهورية جامع الجزائر الاعظم لمعاينة المشروع الذي  تشرف اشغال انجازه على الانتهاء.

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 أيار 2018 11:55
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الرئيس بوتفليقة يدشن الزاوية البلقايدية بالجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيار 2018 11:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرة   شارك

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