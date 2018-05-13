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انتخاب السيد عبد الرزاق مقري رئيسا لحركة مجتمع السلم لعهدة جديدة

  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيار 2018 10:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

 

الجزائر - انتخب المؤتمر الاستثنائي السابع لحركة مجتمع  السلم (حمس) ,صباح يوم الأحد السيد عبد الرزاق مقري في منصب رئيس  الحركة  لعهدة جديدة لمدة 5 سنوات  .

وقد صوت أعضاء مجلس الشورى الجديد لهذه التشكيلة السياسية المنبثق عن هذا  المؤتمر ب 241 صوتا لصالح السيد عبد الرزاق مقري , مقابل 84 صوتا لمنافسه  السيد نعمان لعور ,  حسب النتيجة النهائية التي أعلن عنها رئيس مكتب  المؤتمر  السيد أبو بكر قدودة في ختام اشغال المؤتمر.

وفي نفس السياق تم تزكية كل من عبد الرزاق عاشوري وعبد الرحمان فرحات في منصب  نواب رئيس الحركة وكذا الطيب عزيز في منصب رئيس مجلس الشورى وينوب عنه كل من  دواجي علي ونابي هبري .

وفي كلمة مقتضبة بالمناسبة, وعد السيد مقري الذي يتولى منصب رئيس الحركة منذ  المؤتمر الخامس المنعقد في مايو 2013  " ببذل مزيد من العمل والجهد من اجل  تحقيق إنجازات أخرى لصالح الحركة ولصالح الوطن " .

يذكر انه تم خلال  أشغال هذا المؤتمر الذي انطلقت أشغاله يوم الخميس الفارط  تحت شعار  (التوافق الوطني , الانتقال الديمقراطي وتطوير السياسيات) المصادقة  على البرنامج السياسي والقانون الأساسي لهذه التشكيلة السياسية .

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انتخاب السيد عبد الرزاق مقري رئيسا لحركة مجتمع السلم لعهدة جديدة
  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيار 2018 10:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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