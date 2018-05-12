حزب النصر الوطني: عدول يدعو الشباب إلى السير على خطى شهداء الثورة  لبناء البلاد 

عين الدفلى- شدد رئيس حزب النصر الوطني، محفوظ عدول، اليوم السبت بخميس مليانة (عين الدفلى) على الدور الذي ينبغي للشباب أن يلعبه في بناء البلاد، داعيا إياهم إلى السير على خطى شهداء الثورة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الاستقلال.

وقال السيد عدول الذي نشط لقاءا شعبيا بقاعة الحفلات لمدينة عين الدفلى أنه "كما كان للشهداء والمجاهدين بصفة عامة (الشاب في وقت الثورة) دور بفضل تضحياتهم في استعادة استقلال البلاد، فإنه لا يمكن أن يكون لشباب اليوم دور غير المساهمة في بنائه".

وأشار إلى أن الثورة التي يتوجب على شباب اليوم أن يخوضها هي تلك المتعلقة بمكافحة التخلف والجهل، داعيا إياهم إلى مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجه البلاد.

وبعدما اعتبر أنه لمن المؤسف تهميش الإطارات و الطاقات الاستثنائية التي يتميز بها الشباب في معركة بناء البلاد، إلا أنه شدد على ضرورة دعمهم ومرافقتهم و تأطيرهم.

وطالب محفوظ عدول الشباب "وضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار آخر" و أن يكونوا خلفاء لمن ضحوا بأنفسهم أثناء الثورة، داعيا إياهم إلى "عدم تتبع والانقياد وراء الخطابات الانهزامية أو تلك التي تفاقم الخلافات."

ولدى تطرقه لولاية عين الدفلى، أشار ذات المسؤول الحزبي إلى أنه على الرغم من الطابع الفلاحي للولاية "غير أن المشاكل و الصعوبات التي ما تزال تواجهاها تحول دون أن تلعب دورها كقطب فلاحي بامتياز."

وفي هذا الصدد، أشار إلى عدم وجود وحدات تحويل للإنتاج و الكمية قليلة من البذور الممنوحة للفلاحين (مقارنة مع الاحتياجات المعلنة)ي مسلطا في السياق الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه الفلاحة في اقتصاد البلاد.

وأشار السيد عدول في الأخير إلى أن حزبه يعمل على ترسيخ ثقافة السلام و الود بين أبناء الوطن، داعيا إلى اليقظة لتدمير كل محاولات النيل من وحدة و استقرار البلاد.