جانت (إيليزي) - صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم السبت بجانت أنه "سيتم تقييم المرحلة الأولى من مسار عمل الولايات المنتدبة بالجنوب تحسبا لترقيتها إلى ولايات بكامل الصلاحيات".

وأوضح السيد بدوي خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني عقده في ختام زيارته إلى الولاية المنتدبة جانت " أنه وفي إطار إعادة التنظيم الإداري سيتم تقييم المرحلة الأولى من مسار عمل الولايات المنتدبة بالجنوب تحسبا لترقيتها إلى ولايات بكامل الصلاحيات "، مضيفا "بأن هناك تحضير جيد على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والحكومة لدراسة مسار هذه الولايات المنتدبة بالجنوب منذ إنشاءها ''.

وأكد في السياق ذاته " أنه سيتم بعد الإنتهاء من هذه الدراسة عرض هذا المشروع أمام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ".

وأوضح السيد نور الدين بدوي بالمناسبة "أن رئيس الجمهورية يولي أهمية بالغة للتنمية الجوارية والتنمية المحلية بولايات جنوب الوطن".

وبخصوص انشغالات ممثلي المجتمع المدني التي طرحت في هذا اللقاء الذي عقد بقاعة المحاضرات بالولاية المنتدبة جانت، أكد السيد بدوي أنه سيتم "دراستها والتكفل بها خاصة في ظل إعادة بعث صندوق تطوير مناطق الجنوب"، والذي يعطي، كما أضاف، "قيمة مضافة للتنمية المحلية والإستجابة لانشغالات سكان ولايات جنوب البلاد".

ومن أهم الانشغالات التي طرحها متدخلون في هذا اللقاء تلك المتعلقة بإعادة النظر في نمط السكن ومراعاة خصوصية المناطق الصحراوية ، وتدعيم الاستثمار في المجال الفلاحي والسياحي باعتبار أن هذه المنطقة ذات خصوصية سياحية بامتياز.

كما تمت الدعوة أيضا إلى التكفل بأودية منطقة جانت بما يسمح باستغلال مياهها لأغراض النشاط الفلاحي، وأيضا استكمال مشروع الطريق الرابط بين عاصمة الولاية إيليزي وبلدية برج عمر إدريس مرورا بوادي سامن على مسافة 320 كلم.

ورافق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي في هذا الزيارة وزير الطاقة مصطفى قيطوني ، وكلا من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والرئيس المدير العام لسونلغاز على التوالي عبد المومن ولد قدور ومحمد عرقاب.

وكان السيد نور الدين بدوي قد قام مؤخرا بزيارة مماثلة إلى ولاية تمنراست التي دشن بها محطة للطاقة الشمسية (13 ميغاواط)، وخط أنبوب نقل الغاز الطبيعي (16 إنش)، ومحطة تحويل الغاز الطبيعي، ويندرج ذلك في إطار مشروع تزويد عاصمة الأهقار بالغاز الطبيعي.