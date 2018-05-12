تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر السادس لحركة النهضة  

وأوضح الأمين العام للحزب محمد ذويبي في كلمة له لدى اشرافه على تنصيب اللجنة أن هذه الاخيرة مكلفة بالاشراف على تنظيم وتوفير شروط نجاح مؤتمر حركة النهضة المقرر عقده في آجاله القانونية أي مع بداية شهر نوفمبر القادم ، و الذي سيناقش عدد من الملفات التي تهدف الى "تحسين وتحيين البرنامج السياسي" للحزب.

و أبرز السيد ذويبي أن هذه الملفات تتعلق ببعض الرهانات المرتبطة بكيفيات مساهمة الحزب في "تكريس المسار الديمقراطي التعددي"، و" تحقيق التوافق السياسي والتعايش بين مختلف مكونات الساحة السياسية" وكذا "متطلبات البرنامج الاقتصادي" علاوة على بعض المواضيع المرتبطة بالجانب الاجتماعي من بينها البطالة في أوساط الشباب والمنظومة الصحية والرعاية الاجتماعية.

وأكد السيد ذويبي أن اللجنة المنصبة و التي تضم سيما قيادات مركزية و ولائية على غرار رؤساء المكاتب الولائية وأعضاء المكتب الوطني الى جانب رؤساء مجلس الشورى السابقين والامناء العامين السابقين للحركة "مفتوحة للجميع".

ومن جهته أوضح رئيس اللجنة التي تم تنصيبها، يزيد بن عائشة أن هذه اللجنة تم انشاؤها بموجب قرار مجلس الشورى الوطني للحزب في دورته الاستثنائية يوم 4 مايو 2018 بناء على المادة 26 من القانون الاساسي لحركة النهضة، مؤكدا أنها "مفتوحة لكل الفاعلين والعاملين في الحزب دون اقصاء بغرض تحقيق أكبر قدر من الانسجام في صفوف الحركة من خلال الاجماع على رسالة البرنامج السياسي للحزب و رؤيته المستقبلية".