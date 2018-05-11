توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بجيجل وتدمير قنابل تقليدية الصنع بسيدي بلعباس

الجزائر- أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم الخميس بولاية جيجل عنصر دعم للجماعات الإرهابية ودمرت قنابل تقليدية الصنع ومعدات للتفجير بولاية سيدي بلعباس، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس عنصر دعم للجماعات الإرهابية بجيجل /ن.ع5 وكشفت ودمرت قنبلة تقليدية الصنع، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى (3 ) قنابل تقليدية ومعدات للتفجير وحجز ألبسة و أفرشة وكمية من المواد الغذائية بسيدي بلعباس/ن.ع 2".

" وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان/ن.ع 2 وبشار/ن.ع3 (5) تجار مخدرات وحجزت (42.5) كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبتين(2) سياحيتين، في حين تم ضبط (2) مهربين على متن شاحنة محملة ب (28) قنطار) من مادة التبغ بالوادي/ن.ع.4 ".

ومن جهة أخرى، "ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام/ن.ع6 عشرة (10) مهربين وحجزت (2) مركبتين رباعيتي الدفع، (1) دراجة نارية، جهاز (1) اتصال عبر الاقمار الصناعية، (1.1) طن من المواد الغذائية فيما تم حجز (10236) لتر من الوقود موجه للتهريب بكل من سوق أهراس و تبسة و الطارف/ن.ع.5 ".

وفي سياق آخر، أحبط عناصر الدرك الوطني بوهران /ن.ع.2 محاولة هجرة غير شرعية لعشرة(10) أشخاص كانوا على وشك الإبحار، فيما تم ضبط مهاجرين(2) غير شرعيين بتلمسان، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.