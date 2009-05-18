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توقيف 13 شخصا شكلوا شبكة اجرامية مختصة في تزوير المحررات الإدارية للمركبات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيار 2018 12:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر - تمكنت فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة مؤخرا من توقيف 13 شخصا شكلوا شبكة اجرامية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية للمركبات على مستوى عدة ولايات و بتواطؤ من موظفين اداريين، حسبما جاء اليوم الاربعاء في بيان لخلية الاتصال للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني  بالجزائر.     

وأوضح البيان أن فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالعاصمة تمكنت مؤخرا من الإطاحة بشبكة اجرامية مكونة من 13 شخصا ينشطون في مجال تزوير الوثائق الإدارية للمركبات ( بطاقات التسجيل و تصريحات بالبيع و بطاقات مراقبة) و ذلك على مستوى عدة ولايات على غرار الجزائر العاصمة و وهران و تبسة و البليدة وبتواطؤ من موظفين اداريين.

وتابعت الفصيلة التحقيق في هذه القضية منذ ديسمبر 2017 حيث تمكن فوج التحقيق من تحديد طريقة عمل هذه العصابة الاجرامية و المتمثل في التهريب  الدولي للمركبات،من خلال إدخال مركبات مستعملة من بلدان اوروبا عبر موانيء اسبانيا وصولا الى ارض  الوطن.

وحسب البيان،فان دور افراد العصابة يأتي لاحقا داخل ارض الوطن حيث يتكفلون  بنقل هذه المركبات من الغرب الجزائري بالاستعانة برعايا أفارقة الى وسط البلاد  لاسيما اقليم ولايتي البليدة والجزائر، بالإضافة إلى تزوير ملفاتها ونسب ملكيتها الى شركائهم عن طريق تحرير تصاريح بالبيع مزورة و نسخ بطاقات تسجيل  مشطوبة مزورة و نسخ بطاقات مراقبة مزورة وإيداعها لدى مكتب بطاقات التسجيل  بتواطؤ من موظفين .

يضيف البيان أن عناصر الشبكة يقومون بعدها بتسويق هذه المركبات بكل سهولة عبر أرجاء الوطن بعد الحصول على بطاقات التأكيد بتواطؤ موظفين ببعض البلديات.

وأسفرت العملية عن توقيف جميع افراد الشبكة و عددهم 13 شخصا ينحدرون من ولايات الجزائر و البليدة و قالمة و تبسة ، كما تم حجز 5 مركبات بالإضافة الى 35 ملفا قاعديا للمركبات المزورة و وصل ايداع بطاقة تسجيل و شهادة اقامة.

وتم تقديم جميع المشتبه فيهم --حسب البيان-- اول امس امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش و الذي امر بإيداعهم الحبس بمؤسسة اعادة التربية  بالحراش.

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توقيف 13 شخصا شكلوا شبكة اجرامية مختصة في تزوير المحررات الإدارية للمركبات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيار 2018 12:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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