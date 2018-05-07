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المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة تكرم الرئيس بوتفليقة نظير جهوده في إصلاح قطاع العدالة

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أيار 2018 15:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة تكرم الرئيس بوتفليقة نظير جهوده في إصلاح قطاع العدالة صورة وأج

الجزائر - كرمت المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة,  خلال انعقاد اجتماعها الـ23 يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة, نظير جهوده في إصلاح قطاع العدالة بالجزائر.

وتم خلال افتتاح الاجتماع الذي نظمته النقابة الوطنية للقضاة بالمركز الدولي  للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, رئيس  المجلس الأعلى للقضاء, تكريم الرئيس بوتفليقة نظير جهوده في إصلاح قطاع  العدالة بالجزائر, من خلال هدية رمزية تسلمها نيابة عنه وزير العدل حافظ  الأختام الطيب لوح, من طرف كل من رئيس الاتحاد الدولي للقضاة كريستوف رينيار ورئيس المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة كانيي موسي.

 

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وفي كلمة مقتضبة, نوه رئيس الوفد المالي الشيخ محمد شريف كوني "باسم المجموعة  الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة ورئيسها والوفود المشاركة في الاجتماع, بجهود  الرئيس بوتفليقة المعروف في مالي باسم عبد القادر المالي", مشيدا بـ"التزامه  الكبير بتأسيس عدالة مستقلة وفعالة", واعتبر أن "لجنة إصلاح قطاع العدالة التي  أسسها رئيس الجمهورية فور توليه منصبه خير دليل على هذا الالتزام".

وأكد ذات المتحدث, أن "الجزائر أصبحت مرجعا في مجال عصرنة قطاع العدالة",  مضيفا أن دولة مالي "استفادت من التجربة الجزائرية التي نأمل أن تعمم في الدول  الأخرى".

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المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة تكرم الرئيس بوتفليقة نظير جهوده في إصلاح قطاع العدالة
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أيار 2018 15:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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