أويحيى يستقبل رئيس الانتربول مينغ هونغواي

الجزائر-استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الخميس بالجزائر العاصمة رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) و نائب وزير الأمن العمومي بجمهورية الصين الشعبية مينغ هونغواي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و جرى الاستقبال بحضور المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.

و قد استقبل السيد هونغواي في وقت سابق من قبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل. عقب هذا الاستقبال أبرز مسؤول الانتربول "الدور المحوري" للجزائر في استقرار المنطقة و مكافحة الإرهاب.

و أضاف أنه تطرق مع السيد مساهل إلى "التحديات الأمنية التي يواجهها العالم بصفة عامة و المنطقة بصفة خاصة لاسيما الإرهاب و الجريمة المنظمة و الهجرة السرية و التهريب بجميع أنواعه و العلاقة بين جميع هذه الظواهر".

و زار المسؤول الصيني مركز القيادة و السيطرة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني حيث تلقى شروحات حول المهام المنوطة بهذه الهيئة.

و كان السيد مينغ هونغواي قد حل أمس الأربعاء بالجزائر في إطار تعزيز مجالات التعاون الدولي و توحيد الرؤى بين الشرطة الجزائرية و الانتربول من خلال الآلية الإفريقية لتعاون الشرطة (أفريبول) قصد تدعيم التنسيق الأمني و رفع التحديات الحالية و المستقبلية.