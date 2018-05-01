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انطلاق أشغال اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا في القاهرة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيار 2018 08:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
انطلاق أشغال اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا في القاهرة

القاهرة  - انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, يوم الاثنين, أشغال اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا, و التي  تضم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي.

و يشارك في الاجتماع  كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول  العربية, و فدريكا موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية  والسياسة الأمنية, وغسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس  بعثة الدعم الأممية في ليبيا, و بيير بويويا رئيس بوروندي الأسبق الممثل  الأعلى للاتحاد الإفريقي إلى مالي والساحل.

ويأتي الاجتماع, في سياق التزام الجامعة والاتحادين الإفريقي والأوروبي  والأمم المتحدة بمواصلة تعاونها والتنسيق الوثيق القائم فيما بينها دعما  للعملية السياسية في ليبيا ومن أجل مرافقة الليبيين للوصول إلى إتمام  الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة , بموجب الاتفاق السياسي الموقع  بين الاطراف الليبية.

و من المقرر ان يبحث الاجتماع آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة  الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

و سيستعرض المشاركون أيضا, التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل التي  أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية, وعقد ملتقى وطني جامع يساهم  في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين, وتنظيم استفتاء دستوري  وانتخابات تشريعية ورئاسية, والاتفاق على جملة من الخطوات المشتركة التي تهدف  إلى تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسئولياتها, والمضي قدما في مسار استكمال

عملية الانتقال السياسي في البلاد, بما في ذلك مساندة ومراقبة العملية  الانتخابية المرتقبة استجابة لأي طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.

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انطلاق أشغال اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا في القاهرة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيار 2018 08:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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