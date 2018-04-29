نشاط تكميلي: لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني تتبنى "حلا وسطا"

الجزائر- جمهورية كونغو الديمقراطية:إنشاء لجنة مختلطة و مذكرة تفاهم -

قايد صالح في زيارة عمل الاثنين الى القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد بالبليدة -

ضبط أزيد من 400 كلغ من الكيف المعالج بغرب و جنوب الوطن ( وزارة الدفاع ) -

كرة القدم / نهائي كأس الجزائر : بعد مرور سبع سنوات عن آخر تتويج, شبيبة القبائل تغازل مجددا السيدة الكأس -

كأس الجزائر : تجدد المواجهة بين شبيبة القبائل و اتحاد بلعباس في النهائي بعد 27 سنة (تقديم) -

أويحيى يستقبل وزير الشؤون الثقافية التونسي -

الدعم الكبير الذي تحظى به وحدة الاتصال والتنسيق لدول الساحل من قبل الجزائر ساهم في تحقيق نتائج ايجابية -

وهران: إعادة فتح حلبة الثيران للجمهور في يونيو القادم -

كرة القدم /الرابطة المحترفة الأولى/الجولة 28: فوز اتحاد الجزائر على مولودية وهران (3-1) -

الصحراء الغربية/مجلس الأمن: التنديد بالوضع القائم و الدعوة الى استئناف المسار الأممي -

سوناطراك و نقابة العمال تقرران الاشتراك في امتصاص عجز صندوق الدخل التكميلي للتقاعد -

المغرب مجبر على استئناف المفاوضات دون أي تأجيل -

الصالون الدولي للنسيج والموضة لوهران : إبرام اتفاقيات لاقتناء التجهيزات الحديثة لتطوير الصناعة النسيجية -

الاتحاد العام للعمال الجزائريين: الاحتفال بـ1 مايو تحت شعار السيادة الاقتصادية و ترقية الانتاج الوطني -

بن مسعود يدعو أفراد الجالية الجزائرية بالخارج الى الترويج للوجهة السياحية للجزائر -

حادث عمل مميت صرح به لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في 2017552 -

ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية جيجل (وزارة) -

أمن ولاية الجزائر يوقف أربعة اشخاص تورطوا في جريمة قتل شابة ورميها بالطريق السريع -

30 منظمة نقابية من بين 65 تستجيب لوزارة العمل حول التمثيل النقابي -