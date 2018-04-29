Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نشاط تكميلي: لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني تتبنى "حلا وسطا"

  أدرج يـوم : الأحد, 29 نيسان/أبريل 2018 15:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر - أكد رئيس لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، السيد محمد بوعبد الله اليوم  الأحد بالجزائر العاصمة أن أعضاء اللجنة تبنوا في إطار مشروع القانون حول  الصحة الذي سيتم عرضه يوم غد الاثنين للتصويت من قبل النواب "حلا وسطا" بخصوص  النشاط التكميلي.

وصرح السيد محمد بوعبد الله على أمواج الاذاعة الوطنية أن أعضاء اللجنة الذين  عملوا حول هذا القانون "تبنوا حلا وسطا يكمن في عدم منع و عدم ترخيص "النشاط  التكميلي" مضيفا أنه يتعين على الوزارة الوصية "تنظيم هذه الممارسة من خلال  المراقبة و التفتيش".

في نفس السياق، أوضح المتدخل أنه تم اعتماد 22 تعديلا من اصل 70  المقترحة من طرف البرلمانيين مضيفا أن التعديلات المقترحة تركز بشكل عام على  ضرورة تدعيم الصحة العمومية.

وفيما يتعلق بالتعاقد الذي قد يشكك في مبدأ مجانية العلاج، رد هذا  البرلماني بأن المادة 12 من هذا القانون تضمن مجانية العلاج و بالتالي مستبعدا  "التخلي عن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية".

كما اعتبر أن جميع مواد القانون حول الصحة تحمي المريض من خلال توفير  علاج نوعي مبرزا "استقلالية التسيير" التي تتمتع بها المؤسسات الصحية بالنظر  إلى وصايتها.

ومن بين الأحكام الرئيسية لمشروع القانون هناك تدعيم الخدمة العمومية  للصحة بجعلها "في المتناول و ناجعة أكثر" و أيضا " الاستغلال الأحسن لقدرات  القطاع الخاص و توفير العلاج الذي تمثله حتى يمكن التكفل بالمواطنين في أحسن  الظروف".

وجاء نص القانون الذي يحتوي على 470 مادة إصلاحات هامة لاسيما "تدعيم  حقوق المواطنين في اطار مجانية العلاج و انشاء لجنة الوساطة و المصالحة و تطوير التنظيم الصحي من خلال وضع بطاقة و خريطة التنظيم و التخطيط الصحي".

وخلال عرضه مشروع القانون أمام المجلس الشعبي الوطني، أشار الوزير  المكلف بالقطاع مختار حسبلاوي أن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة المكرسة في  النص الجديد تخص عددا من المبادئ الاساسية منها مجانية العلاج التي تمثل  "مكسبا هاما بالنسبة للمواطن و المكرسة بوضوح في مادتين على الاقل" مضيفا أن  الأمر يتعلق "بمكسب يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية".

وإضافة الى تكريس مبدأ التكامل "الفعلي" بين القطاعين العمومي و الخاص  في اطار "منظومة صحية شاملة" فان هذه الإصلاحات تضمن أيضا حقوق المريض على  جميع المستويات مع تقليص الهوة بين المناطق في مجال الاستفادة من العلاج من  خلال "توزيع منصف" للموارد البشرية و المالية حسب الحاجيات الصحية الحقيقية  للمواطن.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
نشاط تكميلي: لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني تتبنى "حلا وسطا"
  أدرج يـوم : الأحد, 29 نيسان/أبريل 2018 15:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.29

الجزائر- جمهورية كونغو الديمقراطية:إنشاء لجنة مختلطة و مذكرة تفاهم

18.04.29

عيد العمال: الثلاثاء المقبل عطلة مدفوعة الأجر

18.04.29

كاس الجمهورية: المديرية العامة للأمن الوطني تضع مخططا أمنيا "محكما" من أجل ضمان السير…

18.04.29

مجلس الأمة: عرض مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية

18.04.29

ولاية الجزائر: إصدار قرارات بغلق 16 مؤسسة صناعية "خدماتية " لم تتزود بمحطات تصفية المياه…

18.04.29

نشاط تكميلي: لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني تتبنى "حلا وسطا"

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.24

الاتحاد الأوروبي تلقى التوضيحات الكافية حول قرار الجزائر بتقليص الواردات

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.26

الصحراء الغربية/مجلس الأمن: سعي إلى نص لائحة يتمحور حول تسوية سياسية للنزاع

18.04.24

الجلسات الوطية للفلاحة: ضرورة دعم القطاع الفلاحي بمختلف شعبه وتعزيز أدائه خدمة للاقتصاد…

18.04.24

وصول مساعدات إنسانية من الجزائر إلى نواكشوط في طريقها إلى مخيمات اللاجئين الماليين…