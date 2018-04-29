ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (وزارة)

و أوضح ذات البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود مفارز الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود سّلم إرهابي نفسه يوم 28 أبريل 2018 للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.
ويتعلق الأمر بالمسمى "ر. السالك" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء ".
وفي نفس السياق واستغلالا للمعلومات "كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قرب الشريط الحدودي ببرج باجي مختار مخبأ يحوي (41) قذيفة مضادة للدبابات عيار 105 ملم يضيف بيان الوزارة .