المفكر التونسي محمد الحداد يدعو الى انشاء موسوعة جزائرية تونسية للتاريخ المشترك

الجزائر - دعا الكاتب و المؤرخ التونسي يوم السبت بالجزائر العاصمة الى اعداد مشروع موسوعة تونسية جزائرية للمعطيات التاريخية والثقافية بين البلدين لتوثيق عمق تلك الروابط و تدوين الاكتشافات الكثيرة التي تشهد على هذه العلاقة العريقة.

و استعرض المؤرخ في محاضرة قدمها بالمكتبة الوطنية بالحامة في اطار الايام الثقافية التونسية بالجزائر بعنوان " عمق الروابط التاريخية التونسية الجزائرية " تاريخ هذه العلاقات في مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها المنطقة مبرزا من جهة اخرى الروابط المتينة بين الشعبين .

و اشار في هذا السياق الى الهجرات العلمية بين البلدين خاصة تلك التي تخص تنتقل الطلبة الجزائريون الى تونس لطلب العلم و مجيئ الطلبة التونسيين للدراسة في الجزائر على ايدي مشايخ و علماء كبار.

و عاد المتحدث الى التاريخ القديم حيث استذكر التفاعل بين البلدين من خلال اقامة العلماء و الباحثين في هذا البلد او ذلك خلال دراستهم و كتابة اعمالهم على غرار ابن خلدون و القديس اوغستين كما استعرض ايضا اواصر القرابة و النسب التي تجمع بين الشعبين و تنقل اسر من البلدين للعيش اما في الجزائر او في تونس .

و في حديثه عن الحاضر ابرز التلاحم و التآزر الذي ميز العلاقات بين البلدين سواء خلال الفترة الاستعمارية كما نوه بموقف الجزار مع تونس في الظروف العصيبة التي مرت بها و كذا هبة الجزائريين لإنقاذ السياحة في تونس بسبب خطر المد الارهابي .

و شدد من جهة اخرى على دور الثقافة في توطيد الاخوة التي تميز الشعبين مبرزا اهمية تدوين التاريخ المشترك في كل مراحله لأنه يشكل حسبه " قوة مشتركة "في هذا الطرف العصيب لمواجهة التحديات خاصة العولمة داعيا الى التعاون في مجال تطوير البحوث العلمية وتكثيف التظاهرات الثقافية لإبراز العوامل المشتركة وتطوير البحوث و تدوين التاريخ بدون تميز .

و ثمن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي و ضيفه وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين في مداخلتهما في ختام المحاضرة فكرة مشروع انشاء موسوعة للتاريخ المشترك للبلدين .

و نوه السيد ميهوبي بالمناسبة المبادرة التي قدمها محمد الحداد قائلا " اننا سنؤمن لها بيئة علمية و اكاديمية باشراك وزارة التعليم العالي مؤكدا اهمية مثل هذا المشروع الذي سيعمل كما قال على تعريف الاجيال بهذه الثقافة و التاريخ المشترك و بالرموز و الشخصيات الوطنية محمد الحداد باحث تونسي مختص في الاسلاميات و تاريخ الاديان خاصل على دكتورة من جامعة السوربون بباريس له عدة مؤلفات منها "حفريات و تأوليه في الخطاب الاصلاحي " و "الاسلام : نزوات و استراتجيات الاصلاح ".