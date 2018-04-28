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المفكر التونسي محمد الحداد يدعو الى انشاء موسوعة جزائرية تونسية للتاريخ المشترك

  أدرج يـوم : السبت, 28 نيسان/أبريل 2018 15:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر - دعا الكاتب و المؤرخ  التونسي يوم السبت  بالجزائر العاصمة الى اعداد مشروع موسوعة تونسية جزائرية للمعطيات التاريخية  والثقافية بين البلدين لتوثيق عمق تلك الروابط و تدوين الاكتشافات الكثيرة  التي تشهد على هذه العلاقة العريقة.

و استعرض المؤرخ في محاضرة قدمها  بالمكتبة الوطنية بالحامة في اطار الايام  الثقافية التونسية بالجزائر بعنوان " عمق الروابط التاريخية التونسية  الجزائرية " تاريخ هذه العلاقات في مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها  المنطقة مبرزا من جهة اخرى الروابط المتينة بين الشعبين .

و اشار في هذا السياق الى الهجرات العلمية بين البلدين خاصة تلك التي تخص  تنتقل الطلبة الجزائريون الى تونس لطلب العلم و مجيئ الطلبة التونسيين للدراسة  في الجزائر على ايدي مشايخ و علماء كبار.

و عاد المتحدث الى التاريخ القديم حيث استذكر التفاعل بين البلدين من خلال  اقامة العلماء و الباحثين في هذا البلد او ذلك خلال دراستهم و كتابة اعمالهم  على غرار ابن خلدون و القديس اوغستين كما استعرض ايضا اواصر القرابة و النسب  التي تجمع بين الشعبين و تنقل اسر من البلدين للعيش اما في الجزائر او في تونس  .

و في حديثه عن الحاضر ابرز التلاحم و التآزر الذي ميز العلاقات بين البلدين  سواء خلال الفترة الاستعمارية كما نوه بموقف الجزار مع تونس في الظروف العصيبة  التي مرت بها و كذا هبة الجزائريين لإنقاذ السياحة في تونس بسبب خطر المد  الارهابي .

و شدد من جهة اخرى على  دور الثقافة في توطيد الاخوة التي تميز الشعبين مبرزا  اهمية تدوين التاريخ المشترك في كل مراحله لأنه يشكل حسبه " قوة مشتركة "في  هذا الطرف العصيب لمواجهة التحديات خاصة العولمة داعيا  الى التعاون في مجال  تطوير البحوث العلمية وتكثيف  التظاهرات الثقافية لإبراز العوامل المشتركة  وتطوير البحوث  و تدوين التاريخ بدون تميز .

و ثمن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي و ضيفه وزير الثقافة التونسي محمد زين  العابدين في مداخلتهما في ختام المحاضرة  فكرة مشروع انشاء موسوعة للتاريخ  المشترك للبلدين .

و نوه السيد ميهوبي بالمناسبة المبادرة التي قدمها محمد الحداد قائلا " اننا  سنؤمن لها بيئة علمية و اكاديمية باشراك وزارة التعليم العالي مؤكدا اهمية مثل  هذا المشروع الذي سيعمل كما قال على تعريف الاجيال بهذه الثقافة و التاريخ  المشترك و بالرموز و الشخصيات الوطنية   محمد الحداد باحث تونسي مختص في الاسلاميات و تاريخ الاديان خاصل على دكتورة  من جامعة السوربون بباريس له عدة  مؤلفات منها "حفريات و تأوليه في الخطاب  الاصلاحي " و "الاسلام : نزوات و استراتجيات الاصلاح ".

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المفكر التونسي محمد الحداد يدعو الى انشاء موسوعة جزائرية تونسية للتاريخ المشترك
  أدرج يـوم : السبت, 28 نيسان/أبريل 2018 15:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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