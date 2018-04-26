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الجزائر تشارك في أشغال القمة ال 5 لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

  أدرج يـوم : الخميس, 26 نيسان/أبريل 2018 17:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات

الجزائر- يشارك وفد من غرفتي البرلمان يومي السبت والأحد  القادمين بالقاهرة, في أشغال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات الأعضاء في  الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وكذا في الدورة الرابعة عشر لهذه  الجمعية, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وينتظر أن يصادق المشاركون في اختتام هذه القمة التي خصصت إلى  قضية "مكافحة  الإرهاب في منطقة الأورو-متوسطية", على بيان مشترك يتألف من 15 بندا يوضح ما تم الاتفاق عليه من خطوات لمواجهة هذه الظاهرة, يضيف ذات المصدر.

ويكون البرلمان الجزائري ممثلا في هذه الأشغال بوفد يرأسه نائب رئيس المجلس,  عبد القادر حجوج.

كما ستشارك النائب آمال دروة ابتداء من يوم غد الجمعة بالعاصمة الرواندية  كيغالي, في فعاليات افتتاح مكتب إفريقيا للمنتدى العالمي للقيادات السياسية  النسائية, الذي سيناقش أيضا "دور النساء القائدات في بناء الثقة" و كذا "ردم  الهوة بين السياسات والتطبيق في مجال وفيات الأمومة".

آخر تعديل على الخميس, 26 نيسان/أبريل 2018 17:11
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الجزائر تشارك في أشغال القمة ال 5 لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
  أدرج يـوم : الخميس, 26 نيسان/أبريل 2018 17:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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