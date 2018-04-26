إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

الجزائر- سلم إرهابي أمس الأربعاء نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بحوزته بندقية رشاشة، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهابي سّلم إرهابي نفسه، يوم 25 أفريل 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة ويتعلق الأمر بالمسمى "ص. فؤاد" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014".

و كان بحوزة الارهابي "بندقية رشاشة من نوع FMPK ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة (270 طلقة)"، حسب المصدر ذاته.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمةي "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام/ن.ع.6، ثلاثة (03) مهربين وضبطت سلاحا ناريا وشاحنة ومركبتين (02) رباعيتي الدفع ومعدات التنقيب عن الذهبي في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بسطيف/ن.ع.5، شخصا وضبطوا سلاحين ناريين وكمية معتبرة من الذخيرة ومعدات تدخل في إعداد الخراطيش".

من جهة أخرى، "أوقف حراس الحدود (29) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان"، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.