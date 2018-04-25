الفريق قايد صالح يستقبل القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا أفريكوم الفريق أول توماس ولدهوسر -

بوعزقي يجدد التأكيد من الاْردن على أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الأمن والإستقرار -

حرب التحرير الوطني: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلم أزيد من 30.000 وثيقة أرشيف للجزائر -

ترقية الأمازيغية : المكتسبات المحققة في مجال الأمازيغية ستتعزز بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية -

الجزائر تتحصل على الاثبات المسبق للأهلية من طرف منظمة الصحة العالمية للتخلص من الملاريا -

ارتفاع فاتورة واردات الحبوب و الحليب خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 -

الخدمة العمومية للمياه: نسيب يدعو مسؤولي القطاع الى التجند أكثر لتسريع وتيرة انجاز البرامج المسطرة -

الكشف عن مواعيد سحب الاستدعاءات الخاصة بمترشحي شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا (بن غبريط ) -

مساهل يشارك بباريس في أشغال الندوة الوزارية حول مكافحة تمويل الارهاب -

الجيش السوري يسترجع منطقة القلمون بعد اخلائها كلية من الارهاب -

أفريكوم ترغب في استكشاف النشاطات المستقبلية للتعاون في المجال الأمني مع الجزائر -

النقابة الوطنية للصيادلة الخواص ترحب بقرار مراجعة المادة 259 لمشروع قانون الصحة -

موارد مائية: نسيب يعرب عن ارتياحه لتقدم المشاريع الهيكلية بالعاصمة -

موريتانيا: مناقشة في نواكشوط التحديات البيئية والمناخية في منطقة الساحل والصحراء -

سوناطراك تحقق اكتشافا للبترول في النيجر -

تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية: دعوة إلى تجديد الخطاب الديني وترسيخ الإيمان الصحيح بين الناشئة -

عصرنة العدالة : تعميم السوار الالكتروني خلال شهري مايو ويونيو المقبلين -

حقوق الإنسان في الصحراء الغربية: دعوة مجلس الأمن لوضع حد للاعقاب المغربي -

كرة القدم: الساورة والنصرية في مركز الوصافة والبليدة تسقط رسميا إلى المحترف الثاني -