الفريق قايد صالح يستقبل القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الفريق أول توماس ولدهوسر

وخلال هذا اللقاء "أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك", يضيف المصدر ذاته.
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وحضر هذا اللقاء ضباط ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد العسكري الأمريكي الى جانب السفير الامريكي بالجزائر, جون ديروشر.
و خلال اللقاء حرص قائد أفريكوم على تقديم تعازيه الى السيد قايد صالح اثر سقوط الطائرة العسكرية الاربعاء 11 أبريل الجاري بالمطار العسكري بوفاريك (البليدة) والذي خلف 257 ضحية.
وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية ليوقع بعدها الفريق أول توماس ولدهوسري على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.