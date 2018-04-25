ترقية الأمازيغية : المكتسبات المحققة في مجال الأمازيغية ستتعزز بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية

غرداية - صرح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية يوم الأربعاء بغرداية أن المكتسبات التي حققتها الجزائر في مجال تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية ستتعزز في القريب بإستحداث الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية .

وأوضح سي الهاشمي عصاد لدى إشرافه على افتتاح ملتقى بجامعة غرداية حول '"الأدب الأمازيغي في الجنوب الجزائري " أن "مشروع إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية يأتي ليعزز إنجازا دستوريا وأيضا ترقية مكانة الأمازيغية باعتبار أنها لغة وطنية رسمية تماشيا مع مضمون التوصيات التي عبر عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء المنعقد في27 ديسمبر 2017 ''.

و"تم إعداد مشروع إستحداث الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية الذي سيحدد بكل وضوح تنظيمها وصلاحياتها ومهامها وفق مقاربة تشاركية ", إستنادا للمتحدث, لافتا الى "أن المحافظة السامية للأمازيغية كانت طرفا فاعلا في مشروع إنشاء هذه الهيئة الأكاديمية" .

ولدى حديثه عن هذا الملتقى ي أبرز السيد سي الهاشمي عصاد الأهمية التي يكتسيها الأدب الأمازيغي في كل المساعي الرامية إلى المحافظة وترقية التراث الثقافي الوطني.

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وأردف في هذا الصدد قائلا " ينبغي على الجميع المحافظة على إرث الثقافة الأمازيغية والتعريف بهذا التراث اللامادي للأجيال القادمة بما يمكن من تعزيز وجوده " ي قبل أن يذكر بمهام المحافظة السامية للأمازيغية على ضوء "خارطة الطريق الجديدة" ي وسبل وضع الأدوات اللازمة لترقية والتكفل بالتراث اللامادي والمادي الأمازيغي للوطن .

وأضاف" أنه وفضلا على إدماج الأمازيغية في الساحة الإعلامية الوطنية من خلال دسترتها لغة وطنية رسمية ي فقد قطعت الجزائر خطوات هامة في هذا المسار الذي يسمح بتعزيز الوحدة الوطنية بتنوعها".

ويشكل الملتقى حول "الأدب الأمازيغي بالجنوب الجزائري ", حسب المنظمين فرصة لإحياء التراث اللامادي الأصيل الأمازيغي بهدف المحافظة والمساهمة في ترقية هذه الثقافة العريقة في أوساط الشباب .

ويرمي هذا الملتقى التي بادر بتنظيمه مخبر التراث الثقافي واللغوي والأدبي بالجنوب الجزائري بالتعاون مع جامعة غرداية والمحافظة السامية للأمازيغية والمجلس الأعلى للغة العربية ي إلى تشخيص وضعية التراث اللامادي الأمازيغي بالجنوب ي وجمع ثلة من الجامعيين والباحثين من مختلف ولايات الوطن.

ويتطرق المشاركون في هذا اللقاء الجامعي ضمن ورشات إلى عديد الموضوعات ذات الصلة بالأدب والشعر الأمازيغي بالجنوب ي والخصائص اللغوية لكل منطقة وبيبلوغرافيا الأدب الأمازيغي ومختلف الكتابات حول الأدب الأمازيغي بجنوب الوطن .