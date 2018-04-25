عصرنة العدالة : تعميم السوار الالكتروني خلال شهري مايو ويونيو المقبلين 

تيارت - أكد المدير العام للعصرنة بوزارة العدل، عكا عبد الحكيم اليوم الثلاثاء بتيارت أنه سيتم تعميم السوار الالكتروني خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.

وصرح عكا عبد الحكيم خلال زيارته للولاية أنه في اطار عصرنة العدالة فان "السوار الإلكتروني المطبق حاليا ببعض المحاكم سيتم تعميمه بين شهر مايو ويونيو المقبلين".

وأضاف ذات المسؤول أن عصرنة العدالة بالجزائر قطعت "اشواطا كبيرة" بالاعتماد على كفاءات وطنية 100 بالمائة "لتكون الجزائر أول دولة في العالم تمنح صحيفة السوابق العدلية عن طريق الانترنت إضافة إلى ثاني دولة افريقيا وأولى عربيا تستخدم السوار الالكتروني للمحبوسين المحكومين بأحكام نهائية لا تتجاوز 3 سنوات" .

كما اشار السيد عكا الى أنه سيتم أيضا تعميم المحاكمات عن بعد بتقنية التحاضر عن بعد والوصول في سنة 2020 الى "الأحكام الافتراضية".

وأبرز ذات المصدر أن الخدمات المتمثلة في استخراج الوثائق مثل صحيفة السوابق والجنسية ومتابعة الملفات القضائية للمتقاضين عبر المحاكم والمحكمة العليا ومجلس الدولة والترخيص لزيارة النزلاء ودفع الغرامات إلكترونيا التي يستفيد منها المواطن وحتى أفراد الجالية بالخارج "لها أثار اقتصادية واجتماعية".

وأوضح السيد عكا بأن عصرنة قطاع العدالة و رقمنتها يوفر الوقت ويقلص المسافات على المواطن والجهات القضائية في مجال استخراج الوثائق والتبليغ والمتابعة الملفات وتصحيح الأخطاء المادية في سجلات الحالة المدنية .

من جهة أخرى، أشار المدير العام للعصرنة بوزارة العدل الى أن "هناك دراسة لإنشاء قاعدة ضخمة للمعلومات تشمل مختلف التعاملات القضائية بما فيها الاجتهادات القضائية والتقويم والتوجيه والتصنيف الخاص بالنزلاء وهي قاعدة مجانية".

وقد زار السيد عكا الذي كان مرفوقا بالمدير العام للإستشراف والتنظيم بنفس الوزارة مجلس القضاء و المحكمة ومؤسسة إعادة التأهيل والإدماج بعاصمة الولاية.