Destruction de deux casemates pour terroristes à Batna (MDN)

ALGER- Deux casemates pour terroristes contenant des denrées alimentaires et divers objets ont été découvertes et détruites dans la wilaya de Batna par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Batna/5ème Région militaire, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 09 octobre 2018, deux (02) casemates pour terroristes contenant des denrées alimentaires et divers objets", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, "un détachement de l’ANP a arrêté, à Tamanrasset/6ème RM, six (06) orpailleurs et saisi divers outils d’orpaillage, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à M'sila /1ère RM/, quatre (04) individus en leur possession un fusil de chasse, (27) kilogrammes de poudre noire et (1200) cartouches", ajoute le communiqué du MDN.

"D’autre part et lors d’opérations distinctes menées à Oran/2ème RM, Ghardaïa/4ème RM et Oum El Bouaghi/5ème RM, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté six (06) narcotrafiquants en possession de 27,5 kilogrammes de kif traité et 892 comprimés psychotropes, tandis qu’ils ont arrêté, à Sétif, quatre (04) contrebandiers et saisi 229 442 unités de divers articles pyrotechniques", selon la même source, ajoutant que "21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ghardaïa/4ème RM".