Bensalah et l'ambassadeur saoudien saluent le niveau de concertation bilatérale

ALGER- Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah s'est félicité, dimanche Alger, lors d'une audience accordée à l'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite à Alger, Sami Ben Abdellah Essalah, du niveau de concertation existant entre les dirigeants des deux pays et leur souci permanant à communiquer et coopérer, a indiqué un communiqué du Conseil.

Le président du Conseil de la nation et l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, ont évoqué les relations bilatérales "privilégiées" existant entre les deux pays , saluant, dans ce sens, "le niveau de concertation entre les dirigeants des deux pays et leur attachement permanant à la communication et à la coopération au service des aspirations communes et au renforcement des liens de fraternité liant les deux peuples frères".