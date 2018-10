Benghabrit invite les enseignants à bannir les attitudes susceptibles d'attenter à leur réputation

ALGER - La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a invité, samedi à Alger, les enseignants à bannir toute attitude "négative" susceptible d'attenter à leur réputation et à celle du secteur, à l'instar de la violence contre les élèves et des cours particuliers.

S'exprimant à l'occasion de la journée mondiale des enseignants qui coincide avec le 5 octobre, en présence de nombre de ministres et de responsables, Mme Benghabrit a souligné l'impératif pour les enseignants d'éviter certaines "attitudes individuelles susceptibles de donner une mauvaise image de l'enseignant", à l'exemple de la violence exercée contre les élèves et des cours particuliers dispensés "de façon abusive", appelant tout un chacun à "dénoncer ce type d'attitude".

A ce propos, la première responsable du secteur a mis en avant la nécessité de "faire preuve de vigilance afin d'éviter tout dérapage et préserver la gratuité du service public de l'Education".

La célébration de cette journée, a-t-elle ajouté, a pour objectif de consacrer l'aspiration à "une école de qualité forte d'enseignants compétents", au fait des derniers développements aux plans pédagogique et scientifique.

Mme Benghabrit a précisé, dans ce sens, qu"'une Ecole de qualité en appelle à des enseignants dotés d'un haut sens de responsabilité et de qualités professionnelles basées sur l'équité, la tolérance, le respect et l'engagement envers les élèves et la famille éducative", mettant en avant les effprts consentis par l'Etat afin d'améliorer le statut social et les conditions professionnelles de l'enseignant.

Saluant le rôle de l'enseignant, la ministre a tenu à rendre hommage et à exprimer sa reconnaissance "à l'ensemble des enseignants qui représentent la plus large frange des travailleurs algériens, à l'occasion de la célébration de leur journée".

"J'exprime ma gratitude et ma reconnaissance à tous les enseignants qui contribuent, dans la discrétion et la sérénité, à la formation de nos enfants dans un monde en constante évolution", a-t-elle poursuivi. "Cette journée mondiale nous interpelle pour rappeler la valeur de l'éducation et l'importance de l'édification d'un système éducatif réussi, grâce à la qualité de l'enseignement dispensé dans un environnement scolaire serein, sécurisé et propice à la consolidation des compétences", a encore souligné la ministre.

Mme Banghabrit s'est recueillie à la mémoire des enseignants martyrs du devoir qui ont perdu leur vie durant la tragédie nationale, appelant à relever "le défi consistant à inculquer aux enfants les valeurs du respect, de la solidarité et du +vivre ensemble en paix+.

Lors de cette cérémonie, certains employés du secteur ont été honorés pour leur réalisations durant leur carrière, aux côtés de nombre de militants et de représentants d'associations activant dans le secteur de l'Education.

Il a été également été procédé à la projection d'un film documentaire audiovisuel sur l'école algérienne depuis 1962 à ce jour.

En marge de la rencontre, le porte parole du Conseil des lycées d'Algérie (CLA), Rouina Zoubir a affirmé que la rencontre que compte organiser le collectif des syndicat le 13 octobre, examinera tous les dossiers qui n'ont pas encore été réglés par la tutelle, à l'instar "de la retraite, des libertés syndicales et du pouvoir d'achat".