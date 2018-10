Bedoui installe les nouveaux walis et walis délégués

ALGER - Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a procédé, jeudi à Alger, à l'installation des nouveaux walis et walis délégués, suite au mouvement partiel opéré dans ce corps par le président de la République.

Ce mouvement partiel qui intervient conformément à l'article 92 de la Constitution, a concerné 18 walis et 7 walis délégués. La cérémonie s'est déroulée en présence du Directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha Lahbiri, du commandant de la Gendarmerie nationale, le général Ghali Belkecir, et des cadres du ministère.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Bedoui a appelé les nouveaux walis "à servir le citoyen, répondre à ses préoccupations et aspirations et à respecter la feuille de route tracée par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika", dans laquelle, a-t-il dit, nous œuvrons tous. Après avoir rappelé que ce mouvement "est intervenu dans une période décisive et charnière dans le processus de développement du pays", le ministre a demandé aux walis "de faire montre d'un haut degré de conscience sur le terrain" et "de prendre l'initiative de la créer des activités économiques en adéquation avec les potentiels et spécificités de chaque wilaya".

Il a affirmé, en outre, que "le succès réside dans l'identification des points forts et faibles de chaque wilaya". Soulignant "la nécessité, pour les services locaux, de renouer avec leurs missions traditionnelles en vue de garantir l'hygiène, la santé et la tranquillité publiques", M. Bedoui a affirmé que "le retour de certaines épidémies, bien que limitées et contrôlées" constituent "une alerte pour une impérative prise en charge du volet prévention contre les causes de ces épidémies".