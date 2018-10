APN : les membres du Bureau et les présidents de Commissions gèlent leurs activités

ALGER - Les membres du Bureau et les présidents Commissions de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont décidé, mercredi, de geler leurs activités au sein de la chambre basse, exigeant du président de l'Assemblée de déposer sa démission.

Les membres du Bureau et les présidents des Commissions permanentes ont annoncé, dans un communiqué rendu public à l'issue d'une réunion, "le gel des travaux du Bureau et la suspension de ses réunions ainsi que le gel de travaux de toutes les commissions", exigeant du président de l'APN, Said Bouhadja, le dépôt de sa démission "immédiate". Cette décision fait suite à la réunion dimanche dernier des représentants de cinq groupes parlementaires, représentant la majorité, ayant remis au président de l'APN, une motion lui demandant de démissionner de son poste.

Les parlementaires signataires de cette motion sont le parti du Front de Libération nationale (FLN), du Rassemblement national démocratique (RND), du Mouvement populaire algérien (MPA), de Tajamoue Amel El Djazair (TAJ) ainsi que des indépendants, affirmant que "cette motion, signée par 351 députés, a pour objectif d'éviter le blocage du travail de l'Assemblée".