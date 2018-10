Début des travaux de la 5ème réunion de haut niveau algéro-portugaise

LISBONNE- Les travaux de la 5ème réunion de haut niveau algéro-portugaise ont débuté mercredi à Lisbonne sous la coprésidence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia et son homologue portugais, Antonio Costa.

Prennent part à cette rencontre de haut niveau du côté algérien, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui et le ministre des travaux publics et des transports, Abdelghani Zaalane.

La délégation portugaise comprend le ministre des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva, le ministre de l'Intérieur, Eduardo Cabrita, le ministre des Infrastructures, Pedro Marques et le secrétaire d'Etat à l'internationalisation, Eurico Brilhante Dias.

Lors de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé entre les deux pays en 2005, les deux parties feront le point sur l'état de leur coopération bilatérale, notamment au plan économique, depuis la tenue de la 4ème réunion en 2015 à Alger.

Elles procéderont également à un échange de vues sur différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la paix et la sécurité dans la région méditerranéenne.

La 5ème réunion de haut niveau sera couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération et qui concerneront différents secteurs, entre autres, la santé, les transports, la formation et l'enseignement professionnels, les travaux publics et la Culture.

Pour rappel, la 4ème réunion avait été sanctionnée par la signature de neuf accords de coopération dans différents secteurs, notamment l'énergie, le commerce, les transports et la culture.