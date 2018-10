Algérie-Allemagne : le président Bouteflika souligne la "qualité du dialogue politique de haut niveau"

"Il me plait, au moment où la République fédérale d'Allemagne célèbre "la journée de l'unité allemande", de vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations ainsi que mes v£ux de bonheur et de succès pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple allemand ami", écrit le chef de l'Etat dans son message.

"Je saisis cette agréable opportunité pour souligner la qualité du dialogue politique de haut niveau que nos deux pays entretiennent et vous assurer de ma disponibilité à £uvrer, avec vous, à la promotion continue de nos relations d'ensemble ainsi qu'au renforcement de la coopération qui existe entre nos deux pays", poursuit le président Bouteflika.

"Votre récente visite à Alger nous a permis de mesurer les progrès importants réalisés dans la coopération bilatérale au cours de la période passée, et de poser de nouveaux jalons dans la voie dans l'établissement d'un large partenariat économique bilatéral", ajoute-t-il.

"L'occasion nous a été également donnée d'insuffler une dynamique nouvelle à notre concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, confortant ainsi les relations entre nos deux pays au niveau de l'exemplarité qui leur sied", conclut le président de la République.