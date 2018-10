5ème réunion de haut niveau algéro-portugaise : Arrivée de M. Ouyahia à Lisbonne

Ouyahia est accompagné des ministres des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui et des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane.

Cette nouvelle réunion de haut niveau, qui s'inscrit dans le cadre du Traité d'amitié, de bon-voisinage et de coopération signé entre les deux pays en 2005, sera l'occasion de faire le point sur l'état de la coopération bilatérale et permettra d'explorer les voies et moyens à même de la renforcer davantage.

Elle sera couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération et qui concerneront différents secteurs, entre autres, la santé, les transports, la formation professionnelle et la Culture.

La 4ème réunion, tenue en mars 2015 à Alger, avait été sanctionnée par la signature de neuf accords de coopération dans différents secteurs, notamment l'énergie, le commerce, les transports et la culture.