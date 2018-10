Assifa 2018 : Gaïd Salah satisfait "des résultats palpables concrétisés sur le terrain"

Lors de cette journée, le Général de Corps d'Armée a supervisé l'exécution de la deuxième étape de l'exercice démonstratif combiné avec munitions réelles Assifa 2018, au niveau du Secteur Opérationnel Nord-Est In Amenas, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. À l'entame, le Général de Corps d'Armée accompagné du Général-Major Hacène Alaïmia, Commandant de la 4e Région militaire, a suivi une présentation animée par le Commandant dudit Secteur opérationnel, directeur de l'exercice, et qui a porté essentiellement sur les différentes actions de combat à exécuter par des unités relevant des forces terrestres et aériennes.

Au niveau du champ de tirs du Secteur opérationnel, il a supervisé les différentes phases du déroulement de l'exercice ayant pour thème "Le deuxième Sous-Groupement tactique en offensive dans la foulée". Ont pris part à cet exercice les unités organiques relevant du Secteur opérationnel Nord-Est In Aménas, ainsi que des unités aériennes dont des avions et des hélicoptères, à leur tête l'aéronef de reconnaissance aérienne du Haut Commandement, et "qui ont affiché un haut niveau de professionnalisme sur le terrain en termes d'analyse, de synthèse et de résolution des difficultés en temps opportun quant aux questions relatives à l'emploi des équipements de haute précision et la maitrise par les personnels de ces équipements, moyens et de différents systèmes d'armements", affirme le MDN.

Par ailleurs et lors d'une rencontre d'évaluation et de débriefing avec les personnels ayant pris part à cette étape de l'exercice, le Général de Corps d'Armée a donnée une allocution d'orientation suivie, via visioconférence, par l'ensemble des personnels des unités de la Région, et à travers laquelle "il a félicité tous les participants et les a exhortés à ne pas se contenter des résultats obtenus, mais plutôt à ambitionner toujours à davantage de succès et à persévérer dans cet effort laborieux", indique le communiqué.

"Nous sommes amplement satisfaits des résultats palpables concrétisés sur le terrain grâce à la persévérance qui a marqué les efforts consentis par tous les personnels", a indiqué M. Gaïd Sala, ajoutant qu'il s'agit, en fait, "de consentir davantage d'efforts soutenus dans tous les domaines du métier militaire, car les pas de qualité franchis jusque-là, non avec l'effet de hasard mais plutôt avec une assiduité effective et professionnelle qui tient en considération ce qui doit être fait et réalisé. Pour cela, il fallait avoir une volonté ferme et incontestable dans la concrétisation des objectifs tracés".

«Tel est le secret de la réussite que nous récoltons aujourd'hui les fruits au sein l'Armée nationale populaire digne héritière de l'Armée de Libération nationale, en s'appuyant sur le soutien et les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. »

"Tels sont également les secrets du grand essor voire les essors prodigieux et les grands pas que nous avons franchis dans la démarche du développement et de la modernisation de l'Armée nationale populaire dans tous les domaines, tant pour l'instruction et la préparation au combat, ou pour l'acquisition des équipements et des moyens de technologie de pointe dont la maitrise est assurée par des cadres hautement qualifiés et compétents, qui sont capables d'être au diapason de ce que nous sommes en train de concrétiser sur le terrain grâce à l'aide d'Allah Le Tout-Puissant, à savoir l'édification d'une Armée forte, moderne et développée qui s'articule intrinsèquement sur la ressource humaine qualifiée, spécialisée et capable de maitriser parfaitement les nouvelles techniques et les hautes technologies", a-t-il ajouté.

C'est une ressource humaine "capable d'accompagner les enjeux accélérés qu'impose le devoir de la sauvegarde de l'indépendance de l'Algérie et de la préservation de sa souveraineté nationale et de son unité populaire et territoriale", a-t-il encore dit. "Telles sont, donc, les nobles missions constitutionnelles que l'Armée nationale populaire en est toujours fière, autant qu'elle est appelée à les accomplir avec la meilleure performance requise", a indiqué le Général de Corps d'Armée.

"Nous sommes déterminés à aller de l'avant dans cette démarche que nous avons tracée et à travers laquelle nous voulons développer et moderniser nos Forces Armées et les hisser aux rangs des grandes armées modernes, afin qu'elles puissent accomplir leurs missions constitutionnelles dans toutes les conditions et les circonstances, et promouvoir le niveau de nos cadres et états-majors et de développer leurs capacités intellectuelles et scientifiques", a-t-il conclu.

À l'issue, le Général de Corps d'Armée a exhorté l'ensemble "à maintenir leur entière disponibilité opérationnelle pour pouvoir faire face à tous les enjeux actuels et futurs, et ce, afin de défendre amplement la souveraineté de l'Algérie, sa sécurité et sa stabilité". Il a, par la suite, "écouté les interventions des personnels des unités dudit Secteur qui ont réitéré leur état-prêt à contrecarrer tout éventuel risque quelle que soit sa nature", relève le MDN.