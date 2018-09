Ahd 54 réitère son appel à "des réformes économiques profondes pour mettre fin à la dépendance aux hydrocarbures"

Intervenant à l'ouverture des travaux du Conseil national du parti, M. Rebaïne a indiqué que le seul moyen d'asseoir une économie nationale forte était "d'opérer des réformes économiques profondes, en vue de mettre fin à la dépendance aux hydrocarbures, et ce à travers la promotion et le développement de l'investissement, notamment dans les secteurs agricole et touristique". S'exprimant sur la politique adoptée actuellement par le gouvernement, il a estimé que le recours à la planche à billets "n'apportera pas ses fruits, pis encore il risque d'aggraver la situation, en témoigne le recul du pouvoir d'achat et la hausse de l'inflation".

M. Rebaïne a critiqué, en outre, les dispositions de la loi de finances 2019 qui ne referme, selon lui, "aucun changement" par rapport aux lois de finances précédentes, à l'exception du "prix référentiel du baril de pétrole". Par ailleurs, il a plaidé pour l'ouverture du dialogue avec les syndicats autonomes pour traiter les points soulevés par le front social, insistant sur l'impératif de prendre en charge les revendications des citoyens dans les régions sud, notamment le problème du chômage, à la faveur d'un débat sérieux à même d'aboutir à des solutions efficaces et durables.