Décès du moudjahid Ben Dhifallah Derradji  

Dans un message de condoléances, le ministre des Moudjahidine a rappelé le parcours de lutte mené par le défunt qui a pris part à plusieurs batailles, dont celles d'Oum Kmakem en 1957, Ouled Hellal, Erroumi au Douar El Mahmel en 1958, Oued Zarif dans la section 5,où il fut chef de la 4e "fassila" et de la 2e katiba dans la wilaya 1 historique.

En 1959, le regretté est devenu coordinateur de la kasma 2 à Boudarham dans la zone 5 de la région 2 dans la wilaya historique 1 et sera par la suite, arrêté par les forces coloniales qui l'ont transféré, par la suite, à la prison de khenchela où il a été torturé et transféré au camp de concentration de Ksar Ettir, puis au centre de concentration de la ville d'Akbou où il a réussi à s'évader en compagnie d'un groupe de moudjahidine et rejoindre la wilaya 3 en 1960.

Le défunt a été promu au grade de lieutenant dans la zone 2 de la même wilaya historique et nommé en 1961 conseiller politique dans la wilaya 3.

Le défunt " a eu l'honneur de prendre part à l'édification de l'Algérie indépendante à laquelle il a voué sa vie en accomplissant sa noble mission avec abnégation", a souligné le ministre.