Benghabrit réaffirme la poursuite des efforts pour pallier la surcharge des classes

En réponse à une question à l'APN lors d'une séance plénière, présidée par Said Bouhadja, et consacrée aux questions orales, la première responsable du secteur de l'Education a précisé que son département "poursuit ses efforts en vue de pallier la question de la surcharge enregistrée au sein de certains établissements scolaires notamment à Alger-Est".

Cette question, a-t-elle poursuivi, revêt "un intérêt particulier et fait l'objet d'un suivi quotidien", ajoutant que "nous avons toujours reconnu l'existence de ce problème, notamment à Alger-Est. Nous suivons la situation avec intérêt, et avons effectué avec les autorités concernées, des visites de terrain dans différentes régions connaissant une surcharge afin d'examiner toutes les solutions possibles".

Par ailleurs, Mme. Benghabrit a fait état des éléments essentiels à l'origine de ce phénomène, outre la croissance démographique et les opérations de déménagement et de relogement enregistrées à l'est d'Alger, le retard accusé quant à la réception de nouvelles structures.

A ce propos, la ministre a passé en revue l'ensemble des projets relatifs à l'édification des établissements scolaires à Alger-Est, notamment au niveau de la circonscription de Baraki, et plus précisément dans la commune des Eucalyptus.

S'agissant de l'encadrement pédagogique, Mme. Benghabrit a souligné "la prise en charge de toutes les défaillances enregistrées", indiquant que "le taux d'encadrement a atteint 100% pour tous les cycles d'enseignement à Alger-Est".

Quant aux vendeurs ambulants installés aux abords de certaines écoles dans cette région, la ministre a fait remarquer que "le secteur de l'Education œuvre, en coordination avec les autorités concernées et les parents d'élèves afin d'éradiquer ce phénomène".